Как правительство и ЦБ собираются оживлять инвестиции

Как правительство и ЦБ собираются оживлять инвестицииДорожная карта по формированию доступных финансов для инвестпроектов уже реализуется
Правительство и Банк России утвердили совместный «План мероприятий (дорожную карту) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов». Этот документ будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования, утверждается в сообщении на сайте ЦБ.
Дорожная карта направлена на решение двух основных задач: преобразование механизмов работы финансовых институтов для реализации инвестпроектов и расширение линейки финансовых инструментов, применяемых в таких проектах.
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