Как правительство и ЦБ собираются оживлять инвестиции

Правительство и Банк России утвердили совместный «План мероприятий (дорожную карту) по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов». Этот документ будет способствовать развитию инструментов долгосрочного финансирования, утверждается в сообщении на сайте ЦБ.