Большинство инфраструктурных проектов не соответствует стандартам качества

Большинство реализуемых в России инфраструктурных проектов не соответствует в полной мере современным стандартам качества. Такое мнение высказали почти все компании (92%), так или иначе задействованные на этом рынке (инвесторы, консультанты, проектировщики, строители и др.) и опрошенные ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ).