Большинство инфраструктурных проектов не соответствует стандартам качества

Большинство инфраструктурных проектов не соответствует стандартам качестваДоля качественных проектов не превышает 25%, признает почти половина участников рынка
Большинство реализуемых в России инфраструктурных проектов не соответствует в полной мере современным стандартам качества. Такое мнение высказали почти все компании (92%), так или иначе задействованные на этом рынке (инвесторы, консультанты, проектировщики, строители и др.) и опрошенные ВЭБ.РФ и Национальным центром ГЧП (входит в группу ВЭБ.РФ).
При этом почти половина опрошенных компаний (48%) считает, что доля качественных проектов не превышает 25%, еще 42% – что она меньше 50%. Главным приоритетом при реализации инфраструктурных проектов выступает экономическая эффективность. Такое мнение высказали 54% респондентов. Только 32% назвали приоритетом повышение качества жизни людей и удобство использования инфраструктурного объекта.
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