Дефолт «Дяди Денера» может осложнить жизнь рейтинговым агентствам

Согласно условиям эмиссии, по первому облигационному займу 11 мая должно было начаться ежемесячное амортизационное погашение в размере 33% от номинальной стоимости бумаги с окончательным погашением в июле 2021 г. Однако вместо выплат инвесторы, привлеченные обещанием высокой доходности (14% годовых по первому выпуску и 13,5% по второму), получили уведомление об отсутствии у компании денежных средств на исполнение обязательств.