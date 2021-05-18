Дефолт «Дяди Денера» может осложнить жизнь рейтинговым агентствам

Дефолт «Дяди Денера» может осложнить жизнь рейтинговым агентствамЮристы указывают на необходимость ужесточить ответственность за завышенные рейтинги эмитентов
Региональная сеть кафе быстрого питания «Дядя Денер» допустила технический дефолт при выплате купона по двум выпускам своих облигаций общим объемом 110 млн руб. Ценные бумаги первого выпуска за неделю потеряли в цене более 60%, а второй выпуск включен в список дефолтов на сайте Московской биржи.
Согласно условиям эмиссии, по первому облигационному займу 11 мая должно было начаться ежемесячное амортизационное погашение в размере 33% от номинальной стоимости бумаги с окончательным погашением в июле 2021 г. Однако вместо выплат инвесторы, привлеченные обещанием высокой доходности (14% годовых по первому выпуску и 13,5% по второму), получили уведомление об отсутствии у компании денежных средств на исполнение обязательств.
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