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Дефолт «Дяди Денера» может осложнить жизнь рейтинговым агентствам

Юристы указывают на необходимость ужесточить ответственность за завышенные рейтинги эмитентов
Ирина Власова Александр Лесных
Покупатели облигаций ларьков с шаурмой потеряли 100 млн руб. /vk.com / ddener

Региональная сеть кафе быстрого питания «Дядя Денер» допустила технический дефолт при выплате купона по двум выпускам своих облигаций общим объемом 110 млн руб. Ценные бумаги первого выпуска за неделю потеряли в цене более 60%, а второй выпуск включен в список дефолтов на сайте Московской биржи.

Согласно условиям эмиссии, по первому облигационному займу 11 мая должно было начаться ежемесячное амортизационное погашение в размере 33% от номинальной стоимости бумаги с окончательным погашением в июле 2021 г. Однако вместо выплат инвесторы, привлеченные обещанием высокой доходности (14% годовых по первому выпуску и 13,5% по второму), получили уведомление об отсутствии у компании денежных средств на исполнение обязательств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных