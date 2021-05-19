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Россия сократила вложения в гособлигации США до исторического минимума

За 10 лет инвестиции ЦБ в американский госдолг снизились в 45 раз
Екатерина Шохина
Еще в 2010–2013 гг. объем американских гособлигаций на балансе Банка России превышал $170 млрд, но после введения Вашингтоном антироссийских санкций в апреле 2014 г. он начал сокращаться /Евгений Разумный / Ведомости

Россия продолжает активно сокращать вложения в американские государственные ценные бумаги, свидетельствуют данные минфина США. Если в феврале на балансе Банка России было трежерис на $5,756 млрд, то в марте эта цифра снизилась до $3,976 млрд. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла втрое (с $306 млн до $1,08 млрд), а объем краткосрочных облигаций снизился с $5,4 млрд до $2,88 млрд.

Еще в 2010–2013 гг. объем американских гособлигаций на балансе Банка России превышал $170 млрд, но после введения Вашингтоном антироссийских санкций в апреле 2014 г. он начал сокращаться. В 2018 г. российский Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое, а на вырученные средства купил золото, евро и юани. Впоследствии эта политика продолжилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных