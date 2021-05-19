Россия сократила вложения в гособлигации США до исторического минимума

Россия продолжает активно сокращать вложения в американские государственные ценные бумаги, свидетельствуют данные минфина США. Если в феврале на балансе Банка России было трежерис на $5,756 млрд, то в марте эта цифра снизилась до $3,976 млрд. При этом доля долгосрочных ценных бумаг выросла втрое (с $306 млн до $1,08 млрд), а объем краткосрочных облигаций снизился с $5,4 млрд до $2,88 млрд.