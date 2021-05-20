Минэк подготовил пакет ключевых документов для зеленого финансирования

В крупнейшем российском институте развития подчеркивают, что меры поддержки являются важнейшей составной частью системы зеленого финансирования. «На Западе эмитент зеленой облигации может рассчитывать на скидку в размере 10% относительно цены заимствования по не зеленой (тот самый гриниум), потому что инвесторы хотят покупать именно устойчивые финансовые инструменты, – указывают специалисты ВЭБ.РФ. – В России такого эффекта, к сожалению, пока нет в силу более скромных масштабов рынка и более низкого интереса к теме экологии. Так что нам нужно этого же размера скидки (именно она делает зеленые проекты и экологическую модернизацию производств привлекательными для бизнеса) достичь через субсидию и регуляторные послабления со стороны ЦБ. Без мер поддержки достигнуть задач по декарбонизации российской экономики в соответствии с Парижским соглашением будет трудно».