Минэк подготовил пакет ключевых документов для зеленого финансирования

Минэк подготовил пакет ключевых документов для зеленого финансированияТеперь компании смогут доказать соответствие своих проектов экологическим стандартам
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которым утверждается пакет базовых документов для запуска в России проектов устойчивого развития и инструментов их финансирования. «Проект постановления направлен на регулирование общественных отношений, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности и привлечением внебюджетных средств в проекты устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке к документу.
Пакет включает, в частности, критерии проектов устойчивого развития, методические указания по отнесению финансовых инструментов к категории зеленых, методику определения верификаторов – компаний, которые будут проверять и подтверждать соответствие проектов и финансовых инструментов критериям устойчивого развития.
Самым важным в этом пакете являются критерии отнесения тех или иных проектов к категории зеленых. Примечательно, что речь здесь идет не только о само собой разумеющихся возобновляемой энергетике, переработке отходов или замене бензинового транспорта на электрический или водородный. Так, зеленой без всяких оговорок считается атомная энергетика. А вот для водородной как раз предусмотрено ограничение – она будет считаться зеленой, только если при производстве водорода уровень выбросов углекислоты в атмосферу окажется 100 г/кВт ч. Такое же ограничение по уровню выбросов установлено для электростанций на природном газе.
Однозначно зелеными признаются проекты по выпуску энергетического оборудования для установок ВИЭ и атомной энергетики, что неудивительно. А вот возможность реализации зеленых проектов в производстве стали, алюминия, цемента, аммиака и удобрений откровенно удивляет.
«В отличие от международных методик верификации зеленых проектов российские позволят претендовать на получение соответствующего финансирования проектам, которые никогда не признают зелеными на Западе, – рассказал «Ведомостям» заместитель министра экономического развития Илья Торосов. – Речь идет о проектах, связанных с добычей углеводородов или, например, металлургическим производством. Внедрение новейших технологий в этих сферах позволит значительно, иногда до 90%, снизить вредные выбросы. Благодаря такому подходу мы надеемся привлечь инвестиции и обновить технологии в таких сферах, тем самым достигнув цели минимизации экологического вреда».
Впрочем, в критериях зеленых проектов указаны более скромные показатели снижения выбросов. Например, для производства стали или алюминия – на 10% (или снижение затрат ресурсов или энергии на те же 10%).
Кроме металлургических проектов зеленой в России может быть признана даже добыча газа и нефти при условии снижения выбросов углекислоты на действующих объектах на 20%. Для всех новых промышленных проектов обязательным условием для признания зелеными является внедрение водооборотной системы, а для многих еще и применение технологии улавливания и хранения парниковых газов.
Отдельный раздел в таксономии зеленых проектов выделен всему спектру деятельности по снабжению населения питьевой водой – от строительства и модернизации соответствующей инфраструктуры до утилизации отходов систем водоснабжения. Еще один раздел связан с деятельностью по сохранению и восстановлению биоразнообразия.
10%
на такую скидку может рассчитывать на Западе эмитент зеленой облигации относительно цены заимствования по не зеленой, потому что инвесторы хотят покупать именно устойчивые финансовые инструменты
Проверка соответствия того или иного проекта зеленым критериям осуществляется верификаторами по модельной методике, разработанной Методологическим центром ВЭБ.РФ. Верификаторы также подтверждают соответствие зеленым требованиям инструментов финансирования, используемых для реализации проектов: облигаций или кредитов. Главное условие – деньги должны использоваться для финансирования зеленых проектов либо на рефинансирование ранее выданных на эти цели займов. При этом оговаривается, что привлеченные денежные средства «должны использоваться на реализацию проектов устойчивого развития (на финансирование портфеля проектов устойчивого развития) не позднее 24 месяцев после выпуска финансового инструмента».
Проверка на соответствие финансового инструмента критериям зеленого финансирования проводится перед привлечением денежных средств (до регистрации выпуска облигаций или принятия решения о предоставлении кредитных средств), затем не позднее 24 месяцев после привлечения денежных средств и далее не реже одного раза в год течение срока действия финансового инструмента. По результатам проведения каждого из этапов верификации выпускается заключение, подтверждающее соответствие финансирования зеленым требованиям.
«Если говорить о самой методологии, то ее основная задача – дать российскому рынку понятные ориентиры того, что такое зеленый финансовый инструмент, зеленый проект, кто имеет право определять его в качестве такового и т. д., – пояснили «Ведомостям» в ВЭБ.РФ. – Это позволит запустить в России уже существующий на западных рынках процесс образования гриниума, т. е. скидки за «зеленость» того или иного проекта, выраженной в притоках дополнительных более дешевых денег в экологичные производства, а также привязать к этой системе меры поддержки со стороны правительства».
В крупнейшем российском институте развития подчеркивают, что меры поддержки являются важнейшей составной частью системы зеленого финансирования. «На Западе эмитент зеленой облигации может рассчитывать на скидку в размере 10% относительно цены заимствования по не зеленой (тот самый гриниум), потому что инвесторы хотят покупать именно устойчивые финансовые инструменты, – указывают специалисты ВЭБ.РФ. – В России такого эффекта, к сожалению, пока нет в силу более скромных масштабов рынка и более низкого интереса к теме экологии. Так что нам нужно этого же размера скидки (именно она делает зеленые проекты и экологическую модернизацию производств привлекательными для бизнеса) достичь через субсидию и регуляторные послабления со стороны ЦБ. Без мер поддержки достигнуть задач по декарбонизации российской экономики в соответствии с Парижским соглашением будет трудно».
Утверждение зеленой таксономии и принятие официальной зеленой методологии можно только приветствовать, отмечает управляющий директор по корпоративным и ESG-рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Основная сложность в зеленой верификации для многих компаний – найти для этого политическую волю, принять зеленую политику и главное – придерживаться ее, – подчеркивает он. – Это предполагает определенную степень корпоративной зрелости, поскольку без выстроенной системы учета и раскрытия информации отчитываться об использовании зеленых средств не получится».
«Наличие национальной таксономии зеленых проектов позволит российскому бизнесу принимать взвешенные инвестиционные решения с точки зрения экологической и климатической устойчивости ведения хозяйственной деятельности, – добавляет заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» ЦСР Олег Колобов. – При этом важно отметить, что российская таксономия должна в целом иметь схожие принципы с аналогичными документами наших ключевых торговых партнеров. Это позволит нивелировать потенциальные регулятивные риски, связанные с возможным непризнанием зеленого статуса проектов, реализуемых нашими экспортерами».