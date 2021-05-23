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Мегапроекту по реформе законодательства о банкротстве дали три года

Несмотря на доработки, по ряду вопросов он подвергся жесткой критике
Елена Ведерина
Банкротство должно стать прежде всего механизмом реабилитации бизнеса и реструктуризации его долгов /Андрей Гордеев / Ведомости

Внесенный в Госдуму 17 мая законопроект об изменении процедуры банкротства юридических лиц лишь часть реформы законодательства о банкротстве в России. Полностью она должна завершиться через три года – такой срок назвал замминистра экономического развития Илья Торосов на сессии «Банкротство: перезагрузка» Петербургского международного юридического форума.

Количество корпоративных банкротств в последнее время снижается, и не только из-за коронавирусного моратория. По данным Федресурса, по итогам 2020 г. число решений о признании компаний банкротами сократилось почти на 20%, а в I квартале 2021 г., когда мораторий уже не действовал, – на 8% к аналогичному периоду прошлого года. При этом эксперты не исключают роста случаев уже в этом году, а также отмечают крайне низкую эффективность банкротств в России, особенно в части оздоровления. В 2020 г. – лишь 31 случай восстановления платежеспособности должника при более чем 100 000 рассмотренных дел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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