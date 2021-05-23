Мегапроекту по реформе законодательства о банкротстве дали три года

Количество корпоративных банкротств в последнее время снижается, и не только из-за коронавирусного моратория. По данным Федресурса, по итогам 2020 г. число решений о признании компаний банкротами сократилось почти на 20%, а в I квартале 2021 г., когда мораторий уже не действовал, – на 8% к аналогичному периоду прошлого года. При этом эксперты не исключают роста случаев уже в этом году, а также отмечают крайне низкую эффективность банкротств в России, особенно в части оздоровления. В 2020 г. – лишь 31 случай восстановления платежеспособности должника при более чем 100 000 рассмотренных дел.