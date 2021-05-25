Климатические риски подсчитают в рублях

Климатические риски как отдельный самостоятельный продукт будут интересны только страхователям, но не страховым компаниям, считает глава совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. «Покупать полис только от наводнения как одного из видов климатического риска будут стараться исключительно страхователи, чье имущество находится в зонах потенциального затопления, – объяснила она. – Страховщикам это не интересно, потому что потенциально это будет зашкаливающая убыточность. Соответственно, это повлечет либо банкротство страховщика, либо тарифы страховщиков будут неадекватно высокими». Все эти риски, по ее словам, могут быть покрыты обычным полисом имущественного страхования в разделе «страхование от стихийных бедствий». И принимаются они на страхование достаточно регулярно.