ФТС внедрит таможенные мониторинг и аудит, похожие на налоговые процедуры

Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует внедрить таможенные процедуры по мониторингу и аудиту, исполняя стратегию ведомства до 2030 г. Об этом рассказал замруководителя ФТС России Владимир Ивин на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Он не уточнил ожидаемый срок появления этого механизма, который уже действует у налоговиков.