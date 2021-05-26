ФТС внедрит таможенные мониторинг и аудит, похожие на налоговые процедуры

ФТС внедрит таможенные мониторинг и аудит, похожие на налоговые процедурыЭто ускорит процессы проверок документов, проведения платежей и повысит прозрачность
Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует внедрить таможенные процедуры по мониторингу и аудиту, исполняя стратегию ведомства до 2030 г. Об этом рассказал замруководителя ФТС России Владимир Ивин на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Он не уточнил ожидаемый срок появления этого механизма, который уже действует у налоговиков.
Сама дата – 2030 год – повторяет предельный срок из прошлогоднего распоряжения правительства: по нему таможня должна внедрить технологии, позволяющие совершать таможенные операции без участия инспектора. На примере налоговиков механизм работает так: налогоплательщик автоматизированно раскрывает информацию из своей системы инспекции, а та проводит анализ, предлагая корректировки к отчетности.