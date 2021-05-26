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ФТС внедрит таможенные мониторинг и аудит, похожие на налоговые процедуры

Это ускорит процессы проверок документов, проведения платежей и повысит прозрачность
Любовь Маврина
Современные технологии позволяют так выстроить систему взаимодействия между всеми участниками таможенного процесса, чтобы еще до прибытия товара обладать всей информацией о нем /Максим Стулов / Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) планирует внедрить таможенные процедуры по мониторингу и аудиту, исполняя стратегию ведомства до 2030 г. Об этом рассказал замруководителя ФТС России Владимир Ивин на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей. Он не уточнил ожидаемый срок появления этого механизма, который уже действует у налоговиков.

Сама дата – 2030 год – повторяет предельный срок из прошлогоднего распоряжения правительства: по нему таможня должна внедрить технологии, позволяющие совершать таможенные операции без участия инспектора. На примере налоговиков механизм работает так: налогоплательщик автоматизированно раскрывает информацию из своей системы инспекции, а та проводит анализ, предлагая корректировки к отчетности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных