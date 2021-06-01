Россия и США восстановятся одновременно

Россия и США восстановятся одновременноОЭСР опубликовала доклад о состоянии мировой экономики
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 31 мая опубликовала доклад о состоянии мировой экономики и прогноз ее развития до конца 2022 г. В ОЭСР отмечают улучшение экономических показателей в целом по миру, но в разрезе отдельных государств наблюдается неравномерность процесса восстановления, обусловленная продолжающимися вспышками коронавирусной инфекции. Если Китаю и Турции потребовалось меньше года с начала пандемии, чтобы показатель ВВП на душу населения вернулся к докризисному уровню, то США, Южная Корея и Россия достигнут этой отметки после II квартала 2021 г. Испании потребуется на восстановление экономики более трех лет, а Аргентине – не меньше шести.
«Мы с облегчением отмечаем улучшение экономических перспектив, но с сожалением констатируем неравномерность этого процесса. Хотя большинство стран к концу 2022 г. вернутся на уровень до пандемии, этого недостаточно для возвращения всей мировой экономики к тренду роста, намеченному до начала пандемии. Уровень жизни во многих странах ОЭСР к концу 2022 г. не вернется на уровень до пандемии», – заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун. Общий рост мировой экономики, по новому прогнозу ОЭСР, в 2021 г. составит 5,8%, а в 2022 г. – 4,4% (в марте организация прогнозировала 5,6 и 4% соответственно). В 2020 г., по данным ОЭСР, мировая экономика сократилась на 3,5%. ВВП России вырастет на 3,5% в 2021 г. и на 2,8% – в 2022 г. (мартовский прогноз – 2,7 и 2,4% соответственно).