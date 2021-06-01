Россия и США восстановятся одновременно

«Мы с облегчением отмечаем улучшение экономических перспектив, но с сожалением констатируем неравномерность этого процесса. Хотя большинство стран к концу 2022 г. вернутся на уровень до пандемии, этого недостаточно для возвращения всей мировой экономики к тренду роста, намеченному до начала пандемии. Уровень жизни во многих странах ОЭСР к концу 2022 г. не вернется на уровень до пандемии», – заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун. Общий рост мировой экономики, по новому прогнозу ОЭСР, в 2021 г. составит 5,8%, а в 2022 г. – 4,4% (в марте организация прогнозировала 5,6 и 4% соответственно). В 2020 г., по данным ОЭСР, мировая экономика сократилась на 3,5%. ВВП России вырастет на 3,5% в 2021 г. и на 2,8% – в 2022 г. (мартовский прогноз – 2,7 и 2,4% соответственно).