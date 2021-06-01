Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Россия и США восстановятся одновременно

ОЭСР опубликовала доклад о состоянии мировой экономики
Илья Виноградов
Баланс между товарами и услугами в потреблении должен восстановиться к концу 2021 г. /Евгений Разумный / Ведомости

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 31 мая опубликовала доклад о состоянии мировой экономики и прогноз ее развития до конца 2022 г. В ОЭСР отмечают улучшение экономических показателей в целом по миру, но в разрезе отдельных государств наблюдается неравномерность процесса восстановления, обусловленная продолжающимися вспышками коронавирусной инфекции. Если Китаю и Турции потребовалось меньше года с начала пандемии, чтобы показатель ВВП на душу населения вернулся к докризисному уровню, то США, Южная Корея и Россия достигнут этой отметки после II квартала 2021 г. Испании потребуется на восстановление экономики более трех лет, а Аргентине – не меньше шести.

«Мы с облегчением отмечаем улучшение экономических перспектив, но с сожалением констатируем неравномерность этого процесса. Хотя большинство стран к концу 2022 г. вернутся на уровень до пандемии, этого недостаточно для возвращения всей мировой экономики к тренду роста, намеченному до начала пандемии. Уровень жизни во многих странах ОЭСР к концу 2022 г. не вернется на уровень до пандемии», – заявила главный экономист ОЭСР Лоуренс Бун. Общий рост мировой экономики, по новому прогнозу ОЭСР, в 2021 г. составит 5,8%, а в 2022 г. – 4,4% (в марте организация прогнозировала 5,6 и 4% соответственно). В 2020 г., по данным ОЭСР, мировая экономика сократилась на 3,5%. ВВП России вырастет на 3,5% в 2021 г. и на 2,8% – в 2022 г. (мартовский прогноз – 2,7 и 2,4% соответственно).

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных