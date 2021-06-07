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Страны G7 договорились обложить 15%-ным налогом все транснациональные корпорации в мире

Это решение выгодно для России и затронет лишь несколько крупных российских компаний
Любовь Маврина
Страны G7 договорились обложить 15%-ным налогом все транснациональные корпорации в мире /Евгений Разумный и Максим Стулов / Ведомости

В субботу, 5 июня, представители стран семерки (G7) и ключевых международных организаций выпустили коммюнике с громкой преамбулой – «действия для решения исторических проблем». Согласно ему, в числе прочего страны договорились способствовать установлению как у себя, так и по всему миру минимальной ставки корпоративного налога (на прибыль) для транснациональных компаний в размере не менее чем 15%. Также они обязуются «достичь справедливого решения по распределению налоговых прав» в мире. Для этого при маржинальности бизнеса свыше 10% минимум пятую часть сверхприбыли нужно будет перераспределять в пользу стран, где реально продаются услуги и товары. Соответственно, там же они и должны облагаться налогом.

Мера прежде всего направлена на компании, работающие в глобальной цифровой экономике, дипломатично следует из коммюнике. Впрочем, более смелые спикеры не скрывают, что это удар по глобальным IT-компаниям, привыкшим платить минимальные налоги с прибыли во всех странах присутствия, кроме США. Благодаря этому историческому соглашению «транснациональным технологическим гигантам» теперь придется платить их долю налогов в Соединенном Королевстве, объяснил значение события министр финансов Великобритании Риши Сунак в своем Twitter. Британские власти – одни из последовательных критиков практики уплаты налогов компаниями вроде Apple, Facebook и Google. Так, в 2019 г. Google сообщил о доходе в Соединенном Королевстве от продажи в основном цифровых услуг в 1,6 млрд фунтов стерлингов, заплатив при этом всего 44 млн налогов (2,8% от выручки). Это стало возможным, в частности, благодаря особым режимам для IT-компаний и холдингов в Ирландии и Нидерландах. Соответствующая схема оптимизации налогов названа в их честь – Double Irish With a Dutch Sandwich. Теперь властям этих стран придется учитывать новое соглашение, так как его подписали представители и ЕС (Еврогруппы), и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных