Страны G7 договорились обложить 15%-ным налогом все транснациональные корпорации в мире

Мера прежде всего направлена на компании, работающие в глобальной цифровой экономике, дипломатично следует из коммюнике. Впрочем, более смелые спикеры не скрывают, что это удар по глобальным IT-компаниям, привыкшим платить минимальные налоги с прибыли во всех странах присутствия, кроме США. Благодаря этому историческому соглашению «транснациональным технологическим гигантам» теперь придется платить их долю налогов в Соединенном Королевстве, объяснил значение события министр финансов Великобритании Риши Сунак в своем Twitter. Британские власти – одни из последовательных критиков практики уплаты налогов компаниями вроде Apple, Facebook и Google. Так, в 2019 г. Google сообщил о доходе в Соединенном Королевстве от продажи в основном цифровых услуг в 1,6 млрд фунтов стерлингов, заплатив при этом всего 44 млн налогов (2,8% от выручки). Это стало возможным, в частности, благодаря особым режимам для IT-компаний и холдингов в Ирландии и Нидерландах. Соответствующая схема оптимизации налогов названа в их честь – Double Irish With a Dutch Sandwich. Теперь властям этих стран придется учитывать новое соглашение, так как его подписали представители и ЕС (Еврогруппы), и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).