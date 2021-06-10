Как Банк России эмитентов устойчивому развитию учит

Для выпуска рекомендаций, чтобы к ним прислушались эмитенты, момент весьма подходящий. В 2020–2021 гг. произошел ряд громких ЧП – разлив дизельного топлива, допущенный «Норникелем» в мае 2020 г., обрушение на Норильской обогатительной фабрике того же «Норникеля» в начале 2021 г., где погибли рабочие. В числе наиболее известных инцидентов – загрязнение реки Оби из-за прорыва подводного продуктопровода «Сибура» в марте 2021 г., два разлива нефти и нефтепродуктов в Коми, допущенных «Лукойлом», один осенью прошлого года, другой в мае 2021 г. Количество аварий на российских нефтегазовых объектах резко увеличилось в январе – мае 2021 г., сообщил Ростехнадзор. В январе – мае произошло 22 аварии, что на 40% больше, чем в январе – мае 2020 г.