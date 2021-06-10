Как Банк России эмитентов устойчивому развитию учит

Как Банк России эмитентов устойчивому развитию учитРегулятор рекомендует подумать о том, насколько компании соответствуют требованиям ESG-рейтинов
Рекомендации для советов директоров в сфере устойчивого развития обсуждались на заседании экспертного совета ЦБ по корпоративному управлению 10 июня. В документе описывается, что нужно делать советам, чтобы компания, получая прибыль, не портила окружающую среду, была социально ответственной по отношению к собственным сотрудникам, контрагентам, местным сообществам и имела качественную систему корпоративного управления (Environmental, Social, Governance, ESG).
Для выпуска рекомендаций, чтобы к ним прислушались эмитенты, момент весьма подходящий. В 2020–2021 гг. произошел ряд громких ЧП – разлив дизельного топлива, допущенный «Норникелем» в мае 2020 г., обрушение на Норильской обогатительной фабрике того же «Норникеля» в начале 2021 г., где погибли рабочие. В числе наиболее известных инцидентов – загрязнение реки Оби из-за прорыва подводного продуктопровода «Сибура» в марте 2021 г., два разлива нефти и нефтепродуктов в Коми, допущенных «Лукойлом», один осенью прошлого года, другой в мае 2021 г. Количество аварий на российских нефтегазовых объектах резко увеличилось в январе – мае 2021 г., сообщил Ростехнадзор. В январе – мае произошло 22 аварии, что на 40% больше, чем в январе – мае 2020 г.
Обязанности устойчиво развиваться, т. е. не создавать проблем будущим поколениям, в российских законах не закреплены, и в заботе об устойчивом развитии ключевую роль ЦБ отводит именно советам директоров.
Пошаговая инструкция
В документе есть чек-лист для директоров из семи пунктов, которые помогут определить, насколько совет директоров созрел для того, чтобы возглавить внедрение ESG в компании. Совет должен оценить себя – насколько он разбирается в тематике ESG – и, если необходимо, подучиться. Совет должен определить цели устойчивого развития (выбрав, например, какие-либо из 17 целей и 169 задач устойчивого развития, сформулированных ООН), встроить планы устойчивого развития в стратегию развития бизнеса, в систему управления рисками и внутреннего контроля, а также в стандарты раскрытия информации.
Рекомендуется создать отдельный комитет по устойчивому развитию, а также отдельное подразделение по устойчивому развитию в оргструктуре компании.
Кроме того, совет должен надзирать за раскрытием информации об устойчивом развитии. Компаниям рекомендуется раскрывать информацию о социальной и экологической ответственности (п. 291 ККУ): политику в социальной и экологической сфере; отчет об устойчивом развитии, составленный по международным стандартам; результаты технического аудита, аудита систем контроля качества, результаты сертификации системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов.
Устойчивое развитие вообще потребует подготовки множества внутренних документов и регламентов: кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления, политики информационной безопасности, политики в области охраны труда и здоровья, антикоррупционной политики, климатической стратегии, политики вознаграждения топ-менеджмента, политики управления рисками и внутреннего контроля и др.
ЦБ рекомендует советам регулярно, например ежеквартально, анализировать динамику показателей компании в области устойчивого развития. Чтобы найти баланс между долгосрочными и краткосрочными интересами компании, следует включить KPI по устойчивому развитию в систему вознаграждения топ-менеджмента, говорится в рекомендациях.
Совету директоров рекомендуется также провести оценку эффективности управления рисками в области устойчивого развития, включая климатические риски. Но отдельного подразделения по управлению рисками в области устойчивого развития создавать не нужно.
Рекомендации не вызвали нареканий у экспертного совета. Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук говорит, что рекомендации ЦБ – это описание лучшего мирового практического опыта, ему нечего добавить – все отлично изложено. Советы директоров российских компаний, часто играющие лишь формальную роль в управлении компанией, благодаря образовательному контенту ЦБ хотя бы будут знать, что есть тема устойчивого развития и совету неплохо было бы ее изучить, поясняет он.
Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров назвал рекомендации ЦБ качественным и всеобъемлющим документом, но заметил, что из трех аспектов ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) в сферу ответственности ЦБ входит только корпоративное управление.
Члены РСПП дали ряд замечаний редакционного характера к рекомендациям ЦБ (например, исключить слова «необходимо» и «должен», нехарактерные для рекомендательного документа), сообщил представитель РСПП.
Рейтинг не гарантия
Совету директоров следует рассмотреть вопрос о целесообразности оценки компании на предмет соответствия критериям ESG-рейтингов, оценок и индексов, рекомендует ЦБ. Признание высоких стандартов деятельности общества в вопросах устойчивого развития инвесторами и рейтинговыми агентствами усилит конкурентные преимущества компании, напоминает ЦБ. Но насколько информативны ESG-рейтинги на самом деле?
В России рейтинг ESG составляет RAEX Europe, в 2021 г. в него была включена 121 компания. В мае 2021 г. лидером рейтинга стала компания «Полиметалл». Второе и третье места заняли «Лукойл» и «Сибур».
В международных рейтингах присутствует около 40 российских компаний, и обычно занимают позиции гораздо выше предприятия той же отрасли из Китая или Латинской Америки.
Наиболее авторитетными рейтингами ESG в мире считаются: RobecoSam (сейчас в S&P Global), Sustainalytics, MSCI, CDP, ISS, Vigeo Eiris (Moody’s), FTSE Russell и FTSE4Good. Их методы сбора и оценки информации существенно отличаются («Ведомости» изучили описания методик на сайтах агентств). Рейтинги Sustainalytics, MSCI, Vigeo Eiris (Moody’s) полностью основаны на общедоступной информации – собственные отчеты компаний, новости СМИ, мнения аналитиков и результаты их исследований. Компании – участницы рейтинга получают черновики и могут настаивать на обоснованных исправлениях. Чтобы попасть в рейтинг S&P ESG, компании должны получить приглашение и заполнить анкеты – выводы делаются на основе их ответов и открытых источников.
Чем строже рейтинг, тем меньше в нем российских компаний. Cамый строгий рейтинг – RobecoSam (S&P Global). В 2021 г. аналитики RobecoSam (S&P Global) проанализировали около 7000 компаний и 250 000 документов. В каждой из 61 отрасли своя анкета. Чтобы попасть в ежегодный рейтинг, компании должны иметь рейтинг ESG в пределах 30% от наиболее эффективных компаний в своей отрасли, говорится на сайте RobecoSam (S&P Global). В прошлые годы Россию в рейтинге представляла лишь компания Polymetal. В 2021 г. она снова попала в рейтинг, но сменила прописку на кипрскую. Китай в рейтинге представляют три компании, США – 97.
В рейтинге MSCI 2800 компаний, из них десяток российских. Большинство находится в средней зоне риска и заметно улучшило свои позиции за последние пять лет.
Sustainalytics оценивает ESG-риски и анализирует большую базу – примерно 14 000 компаний. Из них 24 из России. Каждой компании присваивается место в отрасли, место в мире, а также оценка риска в баллах. Значение складывается из двух агрегированных показателей: за управление ESG-рисками и за уровень воздействия ESG-угроз. По шкале Sustainalytics оценки в 20–30 баллов соответствуют среднему риску, 30–40 – высокому, а оценки выше 40 баллов считаются серьезным риском.
Большинство отечественных компаний – участников рейтинга Sustainalytics находится в зоне средних или высоких рисков. Наименьший риск показали Московская биржа (14,2 балла; 38-я из 791 финансовой компании), «Полиметалл» (20,3; четвертый из 118 добытчиков драгметаллов в рейтинге) и Х5 (20,8; 60-я из 191 ритейлера). Наибольшие риски у «Сургутнефтегаза» (48,1 балла; 167-е место из 282 нефтегазовых компаний), «Татнефть» (44,3 балла; 135-е место) и ММК (40,2; 40-й из 144 производителей стали). В своих отраслях хорошие результаты показали «Полиметалл» (4-е место), НЛМК (5-е), «Полюс» (10-е), «Северсталь» (11-е место) и «Евраз» (18-е место в отрасли).
Как показали последние экологические инциденты в России, достойное место в международных рейтингах вовсе не гарантирует, например, что компания перестанет загрязнять окружающую среду в дальнейшем.
Нефтехимическая компания «Сибур» в феврале объявила, что вошла в рейтинге Sustainalytics в химической отрасли в 1% компаний с самым низким уровнем риска (из 444 компаний). Компания сообщила, что по сравнению с прошлым годом ей удалось существенно улучшить оценки за экологическую политику, систему экологического менеджмента и ее сертификацию. А в марте произошел прорыв продуктопровода в районе Нижневартовска и загрязнение Оби.
После разлива нефти в Коми в 2020 г. компания «Лукойл» получила 35,7 балла и 55-е место из 282 компаний нефтегазовой отрасли. После аварии на обогатительной фабрике и разлива керосина на Таймыре «Норникель» получил 36,9 балла и 35-е место из 156 компаний в металлургической отрасли – до аварии риски оценивали выше (38,9 балла и 33-е место).
На вопрос об обязательности участия российских компаний в рейтингах ESG представитель ЦБ ответил, что такие рейтинги – относительно новое направление работы для рейтинговых агентств. И чаще всего ESG-рейтинг или ренкинг присваивается не на основании договора с эмитентом, а по запросу инвесторов. К тому же методики ESG-оценки существенно различаются. В 2021 г. «Группа 20» (в том числе с участием Банка России) приступила к унификации этих методик, сообщил представитель ЦБ.
Директор Российского института директоров Игорь Беликов считает целесообразным сделать пункт об участии российских эмитентов в национальных или международных ESG-рейтингах обязательным. Это повысить ответственность компании за текст, описывающий ее практики ESG. В случае привлечения внешнего аудитора для заверения соответствующего отчета, он тоже будет знать, что его заключение будет объектом анализа. Чем больше профессиональных глаз изучают ситуацию, тем лучше. Кроме того, это будет способствовать развитию консалтинговой инфраструктуры в России и ее рынка. У рейтинговых агентств в России мало клиентов, поэтому им трудно сохранить независимость и объективность, говорит Беликов.
Поощрение и наказание
Подталкивать компании к устойчивому развитию должны инвесторы: собственники активов (пенсионные, страховые и иные фонды) постепенно вводят критерии инвестирования на базе ESG и публичные компании будут вынуждены подстраиваться, говорит Шевчук. Но без реформы пенсионных накоплений и возможностей для инвестирования в России все это должным образом работать не будет. По данным MOEX, общий объем пенсионных активов в России – 6,5 трлн руб., из них 4,5 трлн руб. – негосударственные пенсионные фонды, которые, в свою очередь, только 7% своих активов инвестируют в акции (300 млрд руб.). У населения 34 трлн руб. лежит в банках и 12 трлн руб. наличными сбережениями при общей капитализации фондового рынка 56 трлн руб. Чтобы российские компании занялись устойчивым развитием, сначала нужно привлечь как можно больше инвесторов, считает Шевчук. А инвесторам в первую очередь нужна справедливая и прозрачная судебная система, законы, обеспечивающие права инвесторов (оферты, раскрытие информации и т. д.), последовательность и прозрачность принимаемых государством решений, в том числе влияющих на устойчивость национальной валюты и инфляционные риски.
Беликов говорит, что решающую роль для практической реализации принципов ESG будут иметь меры поощрения и санкций, которые будет использовать государство — такие, как стимулирование выдачи зеленых кредитов банками, жесткость экологического контроля, жесткость экологических норм и санкций за их нарушение, а также отношения России с Западом (они будет влиять на настрой крупных институциональных западных инвесторов — главных приверженцев устойчивого развития портфельных компаний).
Пока компенсации за ущерб экологии не слишком обременительны для нарушителей. Штраф в 146,2 млрд руб., наложенный на «Норникель», – исключение. Недавно была сделана предварительная оценка ущерба в 300 млн руб. за разлив, допущенный компанией «Лукойл-Коми». «Лукойл» с оценкой не согласен, но ущерб оплатит, заявил на ПМЭФе президент компании Вагит Алекперов. А виновник недавнего разлива нефти в Черном море в Туапсе в 700 м от городского пляжа до сих пор не установлен, урон Росприроднадзор оценил в 70 млн руб.
По поручению президента правительство подготовит законопроект о финансовой ответственности собственников предприятий за вред, причиненный экологии, заявил в мае премьер-министр Михаил Мишустин. Расходы на ликвидацию последствий аварий не будут включаться в себестоимость, как раньше, а будут вычитаться из чистой прибыли, т. е. оплачиваться собственниками и топ-менеджментом.