Инвестиции из России на Кипр впервые в истории стали отрицательными

Прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр впервые за всю историю наблюдений продемонстрировали отрицательные годовые значения, следует из статистики ЦБ. В 2020 г. этот показатель составил почти минус $1,5 млрд. При этом за последние пять лет размер ПИ в республику варьировался от $9 млрд до $20 млрд. В 2019 г. он составил $14,4 млрд. Фактически это означает, что российские резиденты избавлялись от кипрского имущества.