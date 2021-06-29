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Инвестиции из России на Кипр впервые в истории стали отрицательными

Показатель зафиксирован на фоне активной деофшоризации
Дмитрий Гринкевич
Налоговой эффективности структурирование бизнеса через зарубежные юрисдикции больше не приносит /Yiannis Kourtoglou / Reuters

Прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр впервые за всю историю наблюдений продемонстрировали отрицательные годовые значения, следует из статистики ЦБ. В 2020 г. этот показатель составил почти минус $1,5 млрд. При этом за последние пять лет размер ПИ в республику варьировался от $9 млрд до $20 млрд. В 2019 г. он составил $14,4 млрд. Фактически это означает, что российские резиденты избавлялись от кипрского имущества.

ЦБ рассчитывает размер ПИ как разницу между покупкой (вкладом) и продажей финансовых активов – долей в уставном капитале, облигаций и т. д. Потоки капитала в виде дивидендов и процентов по займам в показателе ПИ не отражаются. Представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что регулятор не занимается оценкой и анализом исходящих ПИ, а только собирает статистику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных