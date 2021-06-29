Инвестиции из России на Кипр впервые в истории стали отрицательными

Инвестиции из России на Кипр впервые в истории стали отрицательнымиПоказатель зафиксирован на фоне активной деофшоризации
Прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр впервые за всю историю наблюдений продемонстрировали отрицательные годовые значения, следует из статистики ЦБ. В 2020 г. этот показатель составил почти минус $1,5 млрд. При этом за последние пять лет размер ПИ в республику варьировался от $9 млрд до $20 млрд. В 2019 г. он составил $14,4 млрд. Фактически это означает, что российские резиденты избавлялись от кипрского имущества.
ЦБ рассчитывает размер ПИ как разницу между покупкой (вкладом) и продажей финансовых активов – долей в уставном капитале, облигаций и т. д. Потоки капитала в виде дивидендов и процентов по займам в показателе ПИ не отражаются. Представитель Банка России сообщил «Ведомостям», что регулятор не занимается оценкой и анализом исходящих ПИ, а только собирает статистику.