Как ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляции

Как ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляцииРегулятору становится труднее сдерживать цены с помощью ставок
ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Международного финансового конгресса (МФК). Она объяснила это новыми экономическими и социальными реалиями. «Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной», – констатировала Набиуллина. Ключевая задача денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора последних пяти лет – поддержание, или таргетирование, инфляции вблизи 4%.
«Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, когда проводили политику по снижению инфляции с высоких уровней. И, к примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе», – пояснила глава Центробанка.