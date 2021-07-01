Как ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляции

«Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, когда проводили политику по снижению инфляции с высоких уровней. И, к примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе», – пояснила глава Центробанка.