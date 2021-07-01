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Как ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляции

Регулятору становится труднее сдерживать цены с помощью ставок
Дмитрий Гринкевич Юлия Церех Екатерина Литова
Сейчас ЦБ важнее всего заработать репутацию регулятора, который способен быстро возвращать инфляцию к таргету /Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ может пересмотреть политику таргетирования инфляции, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Международного финансового конгресса (МФК). Она объяснила это новыми экономическими и социальными реалиями. «Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной», – констатировала Набиуллина. Ключевая задача денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора последних пяти лет – поддержание, или таргетирование, инфляции вблизи 4%.

«Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, когда проводили политику по снижению инфляции с высоких уровней. И, к примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе», – пояснила глава Центробанка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных