Как разгон инфляции в США повлияет на российскую экономику

Основная причина ускорения американской инфляции заключается в том, что деньги, напечатанные в прошлом году, сейчас дошли до экономики – население начало их тратить, предположил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Американцы вышли из изоляции, повышение потребительского спроса среди групп населения с невысокими доходами подтолкнуло рост цен, уточнил эксперт. Причем нынешняя инфляция в США отличается от предыдущих рекордов. Ранее рост цен был следствием безработицы. Сейчас же это разовый феномен, связанный с масштабными денежными выплатами в период пандемии.