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Как разгон инфляции в США повлияет на российскую экономику

Многое будет зависеть от реакции ФРС
Ярослав Николаев
Американцы начали тратить деньги, напечатанные в прошлом году, что ускорило инфляцию /Jessica Rinaldi / Reuters

Индекс потребительских цен в США в июне достиг отметки в 5,4% по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. Это рекордный с 2008 г. уровень, следует из пресс-релиза американского министерства труда, опубликованного 13 июля. Если исключить из индекса продовольственные и топливные компоненты, то рост цен может считаться максимальным с 1991 г.

Основная причина ускорения американской инфляции заключается в том, что деньги, напечатанные в прошлом году, сейчас дошли до экономики – население начало их тратить, предположил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Американцы вышли из изоляции, повышение потребительского спроса среди групп населения с невысокими доходами подтолкнуло рост цен, уточнил эксперт. Причем нынешняя инфляция в США отличается от предыдущих рекордов. Ранее рост цен был следствием безработицы. Сейчас же это разовый феномен, связанный с масштабными денежными выплатами в период пандемии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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