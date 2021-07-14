Как разгон инфляции в США повлияет на российскую экономику

Как разгон инфляции в США повлияет на российскую экономикуМногое будет зависеть от реакции ФРС
Индекс потребительских цен в США в июне достиг отметки в 5,4% по сравнению с аналогичным показателем 2020 г. Это рекордный с 2008 г. уровень, следует из пресс-релиза американского министерства труда, опубликованного 13 июля. Если исключить из индекса продовольственные и топливные компоненты, то рост цен может считаться максимальным с 1991 г.
Основная причина ускорения американской инфляции заключается в том, что деньги, напечатанные в прошлом году, сейчас дошли до экономики – население начало их тратить, предположил директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Американцы вышли из изоляции, повышение потребительского спроса среди групп населения с невысокими доходами подтолкнуло рост цен, уточнил эксперт. Причем нынешняя инфляция в США отличается от предыдущих рекордов. Ранее рост цен был следствием безработицы. Сейчас же это разовый феномен, связанный с масштабными денежными выплатами в период пандемии.