ЕС определил товары для взимания трансграничного углеродного налога

ЕС определил товары для взимания трансграничного углеродного налогаТрансграничное регулирование затронет продукцию на $7,6 млрд в год
Еврокомиссия (ЕК) представила 14 июля масштабную программу по борьбе с изменением климата, включая введение трансграничного углеродного налога (ТУН) на импортные товары. Документ опубликован на сайте ЕК. В список импортных товаров, которые обложат налогом, попали алюминий (включая сплавы), железо и сталь, а также изделия из них, удобрения, цемент и электроэнергия.
Производителям придется уплачивать сбор при ввозе продукции в ЕС. Его размер будет зависеть от того, на сколько объем выбросов СО2 при выпуске конкретного товара превышает эталонные значения ЕС. Углеродный налог для импортеров будет вводиться поэтапно: с 2023 г. им придется отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 г — платить сбор, следует из документов ЕК. Таким образом, установлен переходный период, в течение которого трансграничный налог взиматься не будет.
Механизм расчета ТУНа для экспортеров пока до конца не ясен. Например, точный перечень сырья и полуфабрикатов, выбросы от производства которых будут учитываться при определении углеродного следа готовой продукции из указанных выше материалов, планируется определить позднее.
Импортеры должны будут покупать цифровые сертификаты на каждую тонну выбросов СО2, который выделялся при производстве того или иного товара. Тем, кто откажется, грозят серьезные штрафы. Цена тонны СО2 в документах ЕК не указывается. Но уточняется, что импортерам придется платить столько же, сколько и европейским компаниям в рамках Европейской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (EU ETS). Ее объем на конец 2020 г., по данным межконтинентальной биржи ICE, оценивался более чем в 50 млрд евро.
«Законопроектом предполагается, что платежная ставка будет привязана к данным EU ETS, где цена довольно волатильна. Например, если в 2019 г. она в среднем составляла менее 30 евро за тонну CO2, то сейчас – более 50 евро за тонну CO2», – пояснил генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян.