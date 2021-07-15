ЕС определил товары для взимания трансграничного углеродного налога

Производителям придется уплачивать сбор при ввозе продукции в ЕС. Его размер будет зависеть от того, на сколько объем выбросов СО2 при выпуске конкретного товара превышает эталонные значения ЕС. Углеродный налог для импортеров будет вводиться поэтапно: с 2023 г. им придется отчитываться о размере углеродного следа своей продукции, а с 2026 г — платить сбор, следует из документов ЕК. Таким образом, установлен переходный период, в течение которого трансграничный налог взиматься не будет.