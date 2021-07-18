Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка может вырасти на 1 п. п. до 6,5%Также аналитики допуcтили повышение до 7% к концу года
23 июля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Ни один из опрошенных аналитиков не ожидает сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне в 5,5%. Большинство – девять аналитиков из 19 прогнозируют ее повышение на 1 п. п. до 6,5%. Вторая крупнейшая группа в консенсус-прогнозе – пять экспертов предполагают ее повышение до 6%. Четверо аналитиков ожидают роста до 6,25%, еще один – диапазона 6–6,5%.
Сохранение высокого уровня инфляции и пересмотр регулятором своих прогнозов по ее темпам – факторы, которые определят на предстоящем заседании повышение ключевой ставки, убежден старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Хотя инфляция замедляется – рост цен в июне составил 0,69% против 0,74% месяцем ранее, – ее уровень все еще остается высоким, пояснил он. Летом инфляция традиционно ниже, прежде всего на продукты питания, вряд ли регулятора введет в заблуждение падение ее темпов – ставка будет повышена на 0,5–1 п. п., добавил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.