Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка может вырасти на 1 п. п. до 6,5%

Сохранение высокого уровня инфляции и пересмотр регулятором своих прогнозов по ее темпам – факторы, которые определят на предстоящем заседании повышение ключевой ставки, убежден старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Хотя инфляция замедляется – рост цен в июне составил 0,69% против 0,74% месяцем ранее, – ее уровень все еще остается высоким, пояснил он. Летом инфляция традиционно ниже, прежде всего на продукты питания, вряд ли регулятора введет в заблуждение падение ее темпов – ставка будет повышена на 0,5–1 п. п., добавил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.