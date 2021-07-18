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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка может вырасти на 1 п. п. до 6,5%

Также аналитики допуcтили повышение до 7% к концу года
Юлия Церех Антон Козлов
На заседании совета директоров Банка России, которое состоится 23 июля, будет рассматриваться повышение ключевой ставки /Андрей Гордеев / Ведомости

23 июля состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. «Ведомости» сформировали консенсус-прогноз из оценок ведущих финансовых институтов. Ни один из опрошенных аналитиков не ожидает сохранения ключевой ставки на нынешнем уровне в 5,5%. Большинство – девять аналитиков из 19 прогнозируют ее повышение на 1 п. п. до 6,5%. Вторая крупнейшая группа в консенсус-прогнозе – пять экспертов предполагают ее повышение до 6%. Четверо аналитиков ожидают роста до 6,25%, еще один – диапазона 6–6,5%.

Сохранение высокого уровня инфляции и пересмотр регулятором своих прогнозов по ее темпам – факторы, которые определят на предстоящем заседании повышение ключевой ставки, убежден старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Хотя инфляция замедляется – рост цен в июне составил 0,69% против 0,74% месяцем ранее, – ее уровень все еще остается высоким, пояснил он. Летом инфляция традиционно ниже, прежде всего на продукты питания, вряд ли регулятора введет в заблуждение падение ее темпов – ставка будет повышена на 0,5–1 п. п., добавил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных