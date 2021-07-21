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Минфину поручено определить проекты с низкой вероятностью исполнения

Расходы на них могут быть оптимизированы
Дмитрий Гринкевич Антон Козлов
Минфин во главе с Антоном Силуановым (на фото) должен вы­явить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения /Евгений Разумный / Ведомости

Правительство планирует оптимизировать расходы бюджета на 2022–2024 гг. – профильным ведомствам поручено определить самые слабые с точки зрения реализации проекты, следует из списка поручений, сформированного по итогам обсуждения на бюджетной комиссии 1 июля. Протокол совещания в правительстве, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко, есть у «Ведомостей».

В частности, Минфин должен вы­явить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения в 2021 г., с целью их дальнейшей оптимизации. Кроме этого ведомству совместно с Минэкономразвития поручено предложить приоритетные направления бюджетных трат и возможности для сокращения госпрограмм с учетом эффективности их реализации в 2020 г. и первой половине 2021 г. Высвобождение средств с неэффективных проектов может потребоваться в том числе на дополнительные расходы бюджета в следующие три года. Речь идет об инициативах социально-экономического развития на 4,6 трлн руб. до 2024 г., которые представил 19 июля премьер-министр Михаил Мишустин (700 млрд должны пойти из бюджета и ФНБ), мерах из послания президента Федеральному собранию (министр финансов Антон Силуанов оценил их в 400 млрд руб. на 2021–2022 гг.) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных