Минфину поручено определить проекты с низкой вероятностью исполнения

В частности, Минфин должен вы­явить расходы, наиболее подверженные риску неисполнения в 2021 г., с целью их дальнейшей оптимизации. Кроме этого ведомству совместно с Минэкономразвития поручено предложить приоритетные направления бюджетных трат и возможности для сокращения госпрограмм с учетом эффективности их реализации в 2020 г. и первой половине 2021 г. Высвобождение средств с неэффективных проектов может потребоваться в том числе на дополнительные расходы бюджета в следующие три года. Речь идет об инициативах социально-экономического развития на 4,6 трлн руб. до 2024 г., которые представил 19 июля премьер-министр Михаил Мишустин (700 млрд должны пойти из бюджета и ФНБ), мерах из послания президента Федеральному собранию (министр финансов Антон Силуанов оценил их в 400 млрд руб. на 2021–2022 гг.) и др.