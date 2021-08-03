Малый бизнес проверят на аффилированность с крупнейшими заказчиками

Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.