Малый бизнес проверят на аффилированность с крупнейшими заказчиками

Малый бизнес проверят на аффилированность с крупнейшими заказчикамиВерификацией связей займется Корпорация МСП
Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В частности, КМСП проанализирует наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, наличие совпадений номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика. Результаты будут представлены до 17 сентября, добавили в КМСП.
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