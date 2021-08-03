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Малый бизнес проверят на аффилированность с крупнейшими заказчиками

Верификацией связей займется Корпорация МСП
Анастасия Бойко
Количество компаний с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов МСП, может вырасти в 10 раз /Максим Стулов / Ведомости

Корпорация МСП (КМСП) начнет проверять малых и средних предпринимателей на аффилированность с их заказчиками среди компаний с госучастием, рассказал «Ведомостям» представитель госкорпорации. Такое решение, по его словам, было принято на совете директоров института развития, который возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В частности, КМСП проанализирует наличие прямой связи через владение долей в уставном капитале, наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, наличие совпадений номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика. Результаты будут представлены до 17 сентября, добавили в КМСП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных