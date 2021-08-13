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Малый бизнес попросил правительство поделиться сверхдоходами металлургов

«Опора России» нашла средства для докапитализации программы льготных кредитов
Анастасия Бойко
Малый бизнес попросил правительство поделиться сверхдоходами металлургов /Андрей Гордеев / Ведомости

Деловое объединение «Опора России» предложило дофинансировать программу льготных кредитов для малого бизнеса «1764» за счет средств от введения экспортной пошлины на металлы. Об этом говорится в письме президента «Опоры» Александра Калинина премьер-министру Михаилу Мишустину. Объединение предлагает выделить из бюджета дополнительно 20 млрд руб. – ранее «Опора России» уже обращалась с таким запросом, но в правительстве объединение попросили предложить источники финансирования для докапитализации «1764».

На 2021 г. лимиты по программе уже исчерпаны – в общей сложности выдано кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 700 млрд руб. (изначально Минэкономразвития ограничивало объем финансирования 530 млрд руб.). Более того, в апреле правительство уже выделяло на программу сверхплановые 8 млрд (общий объем субсидий банкам в этом году составил почти 38 млрд руб.). Но значительную часть этих средств получили компании, лишь формально относящиеся к МСП, а фактически аффилированные с крупным бизнесом, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 14 июля (есть у «Ведомостей»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных