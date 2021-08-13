Малый бизнес попросил правительство поделиться сверхдоходами металлургов«Опора России» нашла средства для докапитализации программы льготных кредитов
Деловое объединение «Опора России» предложило дофинансировать программу льготных кредитов для малого бизнеса «1764» за счет средств от введения экспортной пошлины на металлы. Об этом говорится в письме президента «Опоры» Александра Калинина премьер-министру Михаилу Мишустину. Объединение предлагает выделить из бюджета дополнительно 20 млрд руб. – ранее «Опора России» уже обращалась с таким запросом, но в правительстве объединение попросили предложить источники финансирования для докапитализации «1764».
На 2021 г. лимиты по программе уже исчерпаны – в общей сложности выдано кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 700 млрд руб. (изначально Минэкономразвития ограничивало объем финансирования 530 млрд руб.). Более того, в апреле правительство уже выделяло на программу сверхплановые 8 млрд (общий объем субсидий банкам в этом году составил почти 38 млрд руб.). Но значительную часть этих средств получили компании, лишь формально относящиеся к МСП, а фактически аффилированные с крупным бизнесом, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 14 июля (есть у «Ведомостей»).