Малый бизнес попросил правительство поделиться сверхдоходами металлургов

На 2021 г. лимиты по программе уже исчерпаны – в общей сложности выдано кредитов малому и среднему бизнесу на сумму 700 млрд руб. (изначально Минэкономразвития ограничивало объем финансирования 530 млрд руб.). Более того, в апреле правительство уже выделяло на программу сверхплановые 8 млрд (общий объем субсидий банкам в этом году составил почти 38 млрд руб.). Но значительную часть этих средств получили компании, лишь формально относящиеся к МСП, а фактически аффилированные с крупным бизнесом, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 14 июля (есть у «Ведомостей»).