Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Власти обсуждают адаптацию НК к новым правилам ОЭСР

Если Россия к ним присоединится, налог на прибыль для зарубежных IT-компаний вырастет
Дмитрий Гринкевич
Власти обсуждают варианты сохранения привлекательности России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса /Максим Стулов / Ведомости

В правительстве анализируют варианты адаптации российского законодательства к новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – на случай, если Россия решит к ним присоединиться, рассказали «Ведомостям» два собеседника, знакомые с ходом обсуждения, а также источник, близкий к кабинету министров.

По их словам, такая дискуссия ведется между Минфином, Минцифры и ФНС. Глобальная реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, уточнил близкий к правительству источник. Один из механизмов – установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль: ­ОЭСР определила ее эффективный уровень в 15%. В России общая номинальная ставка налога выше – 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке. В частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных