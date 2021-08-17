Власти обсуждают адаптацию НК к новым правилам ОЭСР

По их словам, такая дискуссия ведется между Минфином, Минцифры и ФНС. Глобальная реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, уточнил близкий к правительству источник. Один из механизмов – установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль: ­ОЭСР определила ее эффективный уровень в 15%. В России общая номинальная ставка налога выше – 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке. В частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%.