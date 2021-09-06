В Минэке назвали общий объем инвестиций в проекты с участием средств ФНБ

На 1 сентября общий объем ФНБ превысил 14 трлн руб., что эквивалентно 12,1% прогнозируемого на 2021 г. ВВП, сообщал Минфин. Ликвидная часть фонда составила 8,5 трлн руб., или 7,3% ВВП. Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ свыше 7% ВВП могут быть вложены в «иные финансовые активы». Фактически это инвестиции с более высоким уровнем риска и доходности относительно бумаг, в которые разрешено размещать деньги фонда на общих условиях. Дискуссия относительно того, в какие именно активы и на каких условиях направить свободные средства, длится уже довольно долгое время. В марте Минфин предлагал направить ресурсы ФНБ на экспортные кредиты – таким образом планировалось минимизировать риски инфляции и в то же время поддержать российских экспортеров. Тогда ведомство полагало, что доходность вложений должна быть не ниже ставки ОФЗ, а максимально допустимый объем вложений не должен превышать 1 трлн руб. за три года.