В Минэке назвали общий объем инвестиций в проекты с участием средств ФНБ

В Минэке назвали общий объем инвестиций в проекты с участием средств ФНБОтбор прошли 11 инициатив стоимостью 9 трлн до 2024 г.
В предварительный список проектов, которые могут претендовать на инвестиции из фонда национального благосостояния (ФНБ), вошли 32 инициативы, но «реально в детальной проработке» находится 11 из них, сообщил «Ведомостям» замминистра экономического развития Илья Торосов на полях Восточного экономического форума. В общей сложности в 2021–2024 гг. из ФНБ в эти проекты планируется вложить 1,6 трлн руб., их суммарная стоимость на этот срок с учетом частных инвестиций составит 9 трлн, уточнил он. При этом влияние на инфляцию будет минимальным – в пределах 0,1 п. п., отметил замминистра.
Один из этих проектов – строительство скоростной дороги М12 Москва – Казань, уточнил Торосов. Бюджет магистрали заявлен в размере более 600 млрд руб., из них средства ФНБ составят не более 150 млрд, добавил он. Его реализация позволит увеличить темпы роста ВВП на 0,3–0,5 п. п. в год, подчеркнул замминистра. К 2030 г. суммарный пассажиропоток автодороги ожидается в 11,3 млн человек, а грузопоток – в 18 млн т. Трассу М12 должны ввести в эксплуатацию до 2024 г., финансирование проекта из ФНБ может начаться уже в этом году. Остальные 10 проектов Торосов не конкретизировал.
Кроме трассы Москва – Казань отобранные инициативы включают четыре проекта РЖД, направленных на модернизацию железнодорожной сети, еще один проект «Автодора» по строительству автодорог в составе транспортного маршрута Европа – Западный Китай для обеспечения скоростного автомобильного сообщения, реформирование Фонда ЖКХ, в рамках которого планируется обеспечить повышение качества городской среды и коммунальной инфраструктуры, обновление железнодорожного состава Петербургского метрополитена, а также ряд проектов ВЭБ.РФ.
Проекты, по словам Торосова, будут финансироваться по трем каналам. Основную часть денег ФНБ планируется вкладывать напрямую – через покупку облигаций специально созданной для реализации проекта компании (SPV). Около 70 млрд руб. зарезервировано для ВЭБа. «Деньги ВЭБу будут предоставляться капиллярно – под конкретный проект с конкретным графиком погашения. На счетах института развития средства ФНБ смогут находиться не более 3–5 дней, в этот промежуток он должен перечислить деньги исполнителю проекта», – уточнил замминистра. ВЭБ направит в эти проекты и свои средства – соотношение денег ФНБ и института развития ожидается на уровне 1 к 2.
0,3–0,5 п. п.
на столько реализация 11 инициатив позволит увеличить темпы роста ВВП в год, при этом влияние на инфляцию будет минимальным – в пределах 0,1 п. п.
Часть средств планируется распределить через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в проекты с участием иностранных инвесторов в пределах установленного для фонда лимита, добавил Торосов. В настоящее время в правительстве находится проект распоряжения, направленный на его докапитализацию. Из лимита в 290 млрд руб. фондом выбрано 147 млрд, таким образом, через РФПИ могут быть вложены оставшиеся 143 млрд. Условия инвестиций для фонда в целом аналогичны ВЭБу, уточнил он. Впрочем, деньги РФПИ будет использовать на собственные инициативы – они не входят в отобранные 11 проектов, уточнил Торосов.
Условия вложений определены следующим образом. Средства будут предоставляться на 25 лет, участие ресурсов ФНБ в проекте не должно превышать 25%. От проектов требуется рентабельность на уровне не менее 5% в год. Впрочем, по этому параметру окончательная договоренность пока не достигнута – обсуждается вариант привязать ставку доходности к инфляции, уточнил Торосов.
Долгий старт
На 1 сентября общий объем ФНБ превысил 14 трлн руб., что эквивалентно 12,1% прогнозируемого на 2021 г. ВВП, сообщал Минфин. Ликвидная часть фонда составила 8,5 трлн руб., или 7,3% ВВП. Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ свыше 7% ВВП могут быть вложены в «иные финансовые активы». Фактически это инвестиции с более высоким уровнем риска и доходности относительно бумаг, в которые разрешено размещать деньги фонда на общих условиях. Дискуссия относительно того, в какие именно активы и на каких условиях направить свободные средства, длится уже довольно долгое время. В марте Минфин предлагал направить ресурсы ФНБ на экспортные кредиты – таким образом планировалось минимизировать риски инфляции и в то же время поддержать российских экспортеров. Тогда ведомство полагало, что доходность вложений должна быть не ниже ставки ОФЗ, а максимально допустимый объем вложений не должен превышать 1 трлн руб. за три года.
Представитель Минфина не ответил на запрос «Ведомостей».
Старт инвестиций из ФНБ в предыдущие годы осложнялся высоким уровнем экономической и геополитической неопределенности – по всей видимости, именно по этой причине вложения в реальную экономику из ресурсов фонда так долго откладывались, хотя формально его объем уже в 2019–2020 гг. превышал планку в 7%, полагает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Однако накоплению резервов есть предел – дальнейшее затягивание с распечатыванием ФНБ не будет способствовать повышению бюджетной стабильности, считает он. В условиях планируемой Минфином бюджетной консолидации вложения из фонда могут сгладить эффект от сокращения непосредственно бюджетных инвестиций в экономику, добавил он. Но планы распечатать фонд не должны становиться основанием для слишком жесткой консолидации – сейчас экономика начинает втягиваться в стагнацию, кроме того, необходимо ликвидировать нарастающее технологическое отставание страны от развитых государств.
Вклад инвестиций в инфляцию не стоит недооценивать, добавила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Инвестиционные расходы дают меньший эффект на рост цен по сравнению с тратами на социальную политику, но необходимо разделять влияние непосредственно на удорожание потребительской корзины и общий рост цен, пояснила она. Не факт, что окончательное влияние будет околонулевым.