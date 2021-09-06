Правительство предложило ввести налоговые льготы для климатических проектов

Другая мера – освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ. Еще одно предложение – исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, при этом предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок. Для организаций, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предложена аналогичная возможность (не противоречащая принципиальным отличиям от налога на прибыль).