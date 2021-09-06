Правительство предложило ввести налоговые льготы для климатических проектов

Правительство предложило ввести налоговые льготы для климатических проектовТакже определился оператор реестра углеродных единиц
Минэкономразвития сформировало пакет льгот для участников климатических проектов – «Ведомости» ознакомились с проектом поправок ведомства в Налоговый кодекс. Основное послабление – отмена НДС на доходы от реализации работ и услуг в климатических проектах, а также с продажи углеродных единиц. Причем проектом поправок предлагается разрешить компаниям снижать сумму налога по бизнесу в целом на входящий НДС по климатическому проекту.
Другая мера – освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ. Еще одно предложение – исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, при этом предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок. Для организаций, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предложена аналогичная возможность (не противоречащая принципиальным отличиям от налога на прибыль).