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Правительство предложило ввести налоговые льготы для климатических проектов

Также определился оператор реестра углеродных единиц
Анастасия Бойко
Введение поэтапной модели регулирования выбросов CO2 коснется организаций, деятельность которых сопровождается выбросами парниковых газов / Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития сформировало пакет льгот для участников климатических проектов – «Ведомости» ознакомились с проектом поправок ведомства в Налоговый кодекс. Основное послабление – отмена НДС на доходы от реализации работ и услуг в климатических проектах, а также с продажи углеродных единиц. Причем проектом поправок предлагается разрешить компаниям снижать сумму налога по бизнесу в целом на входящий НДС по климатическому проекту.

Другая мера – освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ. Еще одно предложение – исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, при этом предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок. Для организаций, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН) или единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), предложена аналогичная возможность (не противоречащая принципиальным отличиям от налога на прибыль).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных