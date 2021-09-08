Россия предложила Швейцарии отменить льготы по дивидендам из России

Россия предложила Швейцарии отменить льготы по дивидендам из РоссииПереговоры между двумя странами начнутся в октябре, рассказал «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Сазанов
Россия направила Швейцарии письмо с предложением изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Швейцарским коллегам мы направили наши предложения по пересмотру соглашения. Получили ответ, что они готовы вступить с нами в переговоры в октябре», – рассказал Сазанов.
Ранее правительство и Минфин заявляли о планах пересмотреть налоговые соглашения со Швейцарией, Гонконгом и Сингапуром. В мае Россия разорвала налоговое соглашение с Нидерландами после отказа страны повысить ставки налога на дивиденды и проценты.
Швейцария – классическая юрисдикция для трейдинга. Там присутствуют торговые и сервисные компании российских групп благодаря комфортному для сотрудничества с европейскими партнерами законодательству и местоположению.
Налоговое соглашение России со Швейцарией предусматривает ставку 5% на дивиденды при условии минимальной доли участия в 20% и инвестиций в размере 200 000 франков, в остальных случаях ставка 15% на дивиденды, на проценты и роялти – 0%.
Швейцария – совсем не типичная транзитная юрисдикция, подчеркивает партнер департамента налогов и права Deloitte СНГ Наталья Кузнецова. Налог у источника на дивиденды там составляет 35%. Переговоры могут развиваться схожим образом, как было с Нидерландами, полагает эксперт: «Из Швейцарии достаточно много прямых инвестиций, связанных с реальным бизнесом, а значит, они будут бороться за своих».
Минфину уже удалось договориться о повышении налогов с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Общие для всех стран условия: рост базовой ставки налога на дивиденды и проценты до 15%. Предусматриваются исключения, при которых ставка налога составит 5%.
Россия отменяет налоговые льготы, которые делают более выгодным вывод капитала, для пополнения бюджета. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, где условия позволяют снизить ставки на дивиденды со стандартных 15 до 5 или 10%, а также на проценты по займам с 20 до 0%. В целом Минфин ожидает получить от пересмотра СИДН с «транзитными странами» порядка 150 млрд руб. дополнительных доходов в год.
Закрывая возможности для комфортного вывода капитала за рубеж, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов обратно в Россию, в том числе в «русские офшоры» – специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Там создается практически эквивалентный популярным юрисдикциям налоговый режим.