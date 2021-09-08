Помощник президента Орешкин назвал три урока коронакризиса

Третий – это анализ изменения структуры спроса, что во многом будет определять темпы восстановления экономики. «Тут, в отличие от первых двух пунктов, к России есть определенные вопросы. И, возможно, в ближайшие месяцы и кварталы нужно это подкорректировать», – добавил он. По его словам, проблема в том, что из элементов спроса, который активно растет, – это тот спрос, который финансируется потребительским кредитованием. «За пандемический год пузырь у нас схлопнулся. И сейчас только за август было выдано 647 млрд руб. потребительских кредитов – эта сумма больше, чем все выплаты пенсионерам и школьникам вместе взятые», – подчеркнул помощник президента. Это меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного направления к потребительскому, концентрирует его на тех, кто берет кредиты.