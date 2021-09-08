Помощник президента Орешкин назвал три урока коронакризиса

Помощник президента Орешкин назвал три урока коронакризисаПо его словам, стандартные клише экономической политики перестали работать
Кризис, вызванный пандемией коронавируса, который, на самом деле, еще продолжается, был нестандартным: стандартные клише экономической политики из старых учебников перестали работать, заявил помощник президента России Максим Орешкин в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме. По его словам, из этого кризиса следует извлечь три макроэкономических урока, чтобы в дальнейшем меньше совершать ошибок.
Первый – это понимание того, что ответ макроэкономической политики на кризис должен быть соразмерен масштабу экономических проблем. «Если у вас самая глубокая рецессия со Второй мировой войны, то и ответ должен быть по размеру», – отметил Орешкин. Здесь Россия, по его словам, как раз нашла оптимальный объем и размеры стимула, что позволило восстановить экономику чуть больше чем за год. «А вот, например, США, которые имеют дефицит бюджета 15% ВВП, я думаю, когда [министр финансов] Антон Германович Силуанов такие цифры слышит, ему страшно становится, что такой дефицит ежегодно. Но США, на мой взгляд, переборщили с размером стимула», – добавил помощник президента. По его оценке, именно это стало результатом глобальной волны инфляции.
Второй – это понимание того, что инструментами макроэкономической политики, инструментом управления совокупным спросом в разных ситуациях нужно действовать по-разному, сказал Орешкин: «Отсюда как раз история с монетизацией и активное использование бюджетных каналов по стимулированию, потому что денежно-кредитная политика в такие кризисы за короткий промежуток времени не может дать быстрого эффекта на совокупный спрос». Активное подключение бюджетных стимулов через поддержку кредитования и прямых выплат гражданам – это то, что позволяло в этот кризис достигать максимальных эффектов. По словам помощника президента, российскую экономику вытянули программы по льготной ипотеке и прямые выплаты гражданам и бизнесу, решение о которых президент принял в прошлом году, «по поводу чего были довольно ужесточенные дискуссии».
Третий – это анализ изменения структуры спроса, что во многом будет определять темпы восстановления экономики. «Тут, в отличие от первых двух пунктов, к России есть определенные вопросы. И, возможно, в ближайшие месяцы и кварталы нужно это подкорректировать», – добавил он. По его словам, проблема в том, что из элементов спроса, который активно растет, – это тот спрос, который финансируется потребительским кредитованием. «За пандемический год пузырь у нас схлопнулся. И сейчас только за август было выдано 647 млрд руб. потребительских кредитов – эта сумма больше, чем все выплаты пенсионерам и школьникам вместе взятые», – подчеркнул помощник президента. Это меняет структуру спроса в экономике, уводит ее от инвестиционного направления к потребительскому, концентрирует его на тех, кто берет кредиты.
В целом ситуация дала понять, что универсальных ответов не существует, резюмировал помощник президента. По его словам, важно «правильно поставить диагноз» и понимать, как работает механизм экономики, – это позволит принимать правильные решения в макроэкономической политике.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика России в июне 2021 г. превысила доковидный уровень, зафиксированный в IV квартале 2019 г. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП России в июле составил 4,7% в годовом выражении (к июлю 2019 г. прирост составил 0,4%).