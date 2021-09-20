Великобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлингов

Великобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлинговВеликобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлингов
Правительство Великобритании до конца недели разместит первый транш зеленых гособлигаций из запланированного ранее общего объема по выпуску этих бумаг на 15 млрд фунтов стерлингов (1,5 трлн руб.).
Облигации размещаются через банк National Savings & Investments (NS&I) по фиксированной ставке на трехлетний срок. Вырученные средства пойдут на закупку новых экологичных автобусов, субсидирование исследований альтернативных источников энергии, поддержку фермеров, использующих зеленые технологии, защиту от наводнений и другие проекты.
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