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Великобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлингов

Великобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлингов
Анна Алырчикова Екатерина Литова
Обязательным условием эмиссии зеленых облигаций является публикация эмитентом плана расходования средств, соответствующего целям защиты окружающей среды и устойчивого развития, и в дальнейшем отчета о результатах / Toby Melville / Reuters

Правительство Великобритании до конца недели разместит первый транш зеленых гособлигаций из запланированного ранее общего объема по выпуску этих бумаг на 15 млрд фунтов стерлингов (1,5 трлн руб.).

Облигации размещаются через банк National Savings & Investments (NS&I) по фиксированной ставке на трехлетний срок. Вырученные средства пойдут на закупку новых экологичных автобусов, субсидирование исследований альтернативных источников энергии, поддержку фермеров, использующих зеленые технологии, защиту от наводнений и другие проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных