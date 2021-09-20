Великобритания выпускает зеленые гособлигации на 15 млрд фунтов стерлингов

Облигации размещаются через банк National Savings & Investments (NS&I) по фиксированной ставке на трехлетний срок. Вырученные средства пойдут на закупку новых экологичных автобусов, субсидирование исследований альтернативных источников энергии, поддержку фермеров, использующих зеленые технологии, защиту от наводнений и другие проекты.