Законопроект Минэка расширит использование конвертируемых ценных бумаг

Сегодня эмитенты вправе размещать акции и облигации, конвертируемые в другие ценные бумаги. При этом конвертация может зависеть не только от определенного события, например от наступления конкретного срока, но и от других специально оговоренных обстоятельств или условий, например уровня долговой нагрузки. В этом случае обмен одних ценных бумаг на другие происходит не автоматически: эмитент должен сообщить о конвертации держателю реестра. Однако на практике возникают спорные ситуации, когда даже при наступлении оснований для конвертации одна из сторон необоснованно препятствует процессу, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.