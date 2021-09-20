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Законопроект Минэка расширит использование конвертируемых ценных бумаг

Министерство предложило решение проблемы «блокировок»
Ольга Агеева
Минэкономразвития предлагает предусмотреть участие в процессе конвертации ценных бумаг третьей стороны, которая будет подтверждать наступление соответствующих обстоятельств и условий / Андрей Гордеев / Ведомости

Минэкономразвития выступило за полностью автоматический механизм исполнения решений о конвертации облигаций и привилегированных акций, выпущенных публичными и непубличными акционерными обществами, после подтверждения независимой стороной, следует из законопроекта, с которым ознакомились «Ведомости».

Сегодня эмитенты вправе размещать акции и облигации, конвертируемые в другие ценные бумаги. При этом конвертация может зависеть не только от определенного события, например от наступления конкретного срока, но и от других специально оговоренных обстоятельств или условий, например уровня долговой нагрузки. В этом случае обмен одних ценных бумаг на другие происходит не автоматически: эмитент должен сообщить о конвертации держателю реестра. Однако на практике возникают спорные ситуации, когда даже при наступлении оснований для конвертации одна из сторон необоснованно препятствует процессу, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных