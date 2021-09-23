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Малый бизнес получит новый налоговый режим

Микропредприятия на УСН смогут не платить страховые взносы при росте основного налога до 8 или 20%
Ольга Агеева
Новый налоговый режим будет протестирован с 1 июля 2022 г. в четырех регионах / Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная налоговая служба разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили два источника, участвующих в проработке инициативы

Согласно законопроекту, новый режим предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН). Документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки. В частности, для компаний с режимом УСН «доходы» ставка увеличится с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» – с 15 до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате уменьшается на величину торгового сбора, который действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных