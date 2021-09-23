Малый бизнес получит новый налоговый режим

Согласно законопроекту, новый режим предназначен для организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения (УСН). Документ предполагает освобождение их от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за себя (в случае ИП) и сотрудников при одновременном увеличении налоговой нагрузки. В частности, для компаний с режимом УСН «доходы» ставка увеличится с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» – с 15 до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате уменьшается на величину торгового сбора, который действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.