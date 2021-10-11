Нобелевку по экономике присудили за «революцию» в исследованиях

Нобелевку по экономике присудили за «революцию» в исследованияхЛауреатами стала группа ученых, нашедшая эффективные методы оценки последствий экономической политики
Профессору Калифорнийского университета в Беркли Дэвиду Карду премию вручили за «эмпирический вклад в экономику труда». Профессору экономики Массачусетского технологического института Джошуа Ангристу и профессору экономики Стэнфордского университета Гвидо Имбенсу награда присуждена «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».
Экономисты в отличие от биологов и химиков не могут проводить контролируемые эксперименты и вынуждены полагаться в основном на наблюдения. В основе исследований лауреатов лежат естественные эксперименты – ситуации из реальной жизни, на основе которых можно проанализировать, как изменения политики влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине, отмечается в сообщении Нобелевского комитета при Шведской королевской академии наук.