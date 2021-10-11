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Нобелевку по экономике присудили за «революцию» в исследованиях

Лауреатами стала группа ученых, нашедшая эффективные методы оценки последствий экономической политики
Ольга Агеева
MIT Department of Economics / AFP

Профессору Калифорнийского университета в Беркли Дэвиду Карду премию вручили за «эмпирический вклад в экономику труда». Профессору экономики Массачусетского технологического института Джошуа Ангристу и профессору экономики Стэнфордского университета Гвидо Имбенсу награда присуждена «за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Экономисты в отличие от биологов и химиков не могут проводить контролируемые эксперименты и вынуждены полагаться в основном на наблюдения. В основе исследований лауреатов лежат естественные эксперименты – ситуации из реальной жизни, на основе которых можно проанализировать, как изменения политики влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине, отмечается в сообщении Нобелевского комитета при Шведской королевской академии наук.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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