Нобелевку по экономике присудили за «революцию» в исследованиях

Экономисты в отличие от биологов и химиков не могут проводить контролируемые эксперименты и вынуждены полагаться в основном на наблюдения. В основе исследований лауреатов лежат естественные эксперименты – ситуации из реальной жизни, на основе которых можно проанализировать, как изменения политики влияли на общество, что напоминает клинические испытания в медицине, отмечается в сообщении Нобелевского комитета при Шведской королевской академии наук.