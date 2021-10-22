Малый бизнес предложил штрафовать маркетплейсы за дискриминацию своих товаров

Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы. О таких рисках деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого бизнеса) предупредило Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ (письма организации есть у «Ведомостей»). Речь идет как о российских, так и зарубежных платформах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.), уточнил «Ведомостям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.