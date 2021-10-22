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Малый бизнес предложил штрафовать маркетплейсы за дискриминацию своих товаров

«Опора России» подготовила концепцию равного доступа к услугам экосистем
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич Маргарита Соболь
Некоторые маркетплейсы могут не выдавать накладные при отгрузке товара, и, если товар теряется, доказать, что он был поставлен, невозможно / Андрей Гордеев / Ведомости

Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы. О таких рисках деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого бизнеса) предупредило Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ (письма организации есть у «Ведомостей»). Речь идет как о российских, так и зарубежных платформах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.), уточнил «Ведомостям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

Чтобы платформа не диктовала своим участникам ценообразование и не давала необоснованный приоритет определенным магазинам или брендам в поисковой выдаче, необходимо определить на законодательном уровне конкретные правила игры, сообщается в обращении объединения. «Опора России» подготовила концепцию условий недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ для их участников – пользователей, продавцов, исполнителей работ (см. врез). Концепция также предложена властям – документ адресован замминистра экономического развития Владиславу Федулову, замминистра промышленности и торговли Виктору Евтухову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных