Эксперты призвали не строить иллюзий относительно окончания пандемии в 2022 году

Эксперты призвали не строить иллюзий относительно окончания пандемии в 2022 годуСогласно заключению вузов на бюджет, Минфин поторопился отказаться от антикризисной политики
Проект бюджета на 2022–2024 гг. в значительной степени основан на ожиданиях окончания или, по крайней мере, выхода в финальную стадию пандемии коронавируса, следует из заключения на документ ведущих российских вузов («Ведомости» с ним ознакомились). В частности, анализ динамики и структуры расходов на поддержку экономики свидетельствует об отказе начиная с 2022 г. от финансирования мер поддержки экономики, связанных с пандемией коронавируса, пишут эксперты НИУ ВШЭ.
Расходы на раздел «Национальная экономика» относительно ВВП в следующем году сократятся на 0,3 п. п. – с 2,9% в 2021 г. до 2,6% в 2022 г. Аналогичный уровень был зафиксирован в допандемийном 2019 году, констатируют в НИУ ВШЭ. По отношению к общему объему расходов федерального бюджета траты на поддержку экономики также упадут, обращают внимание эксперты. В частности, с 15,4% в 2021 г. до 14,6% в 2022 г., отмечают в ВШЭ.