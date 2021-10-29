Эксперты призвали не строить иллюзий относительно окончания пандемии в 2022 году

Расходы на раздел «Национальная экономика» относительно ВВП в следующем году сократятся на 0,3 п. п. – с 2,9% в 2021 г. до 2,6% в 2022 г. Аналогичный уровень был зафиксирован в допандемийном 2019 году, констатируют в НИУ ВШЭ. По отношению к общему объему расходов федерального бюджета траты на поддержку экономики также упадут, обращают внимание эксперты. В частности, с 15,4% в 2021 г. до 14,6% в 2022 г., отмечают в ВШЭ.