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Эксперты призвали не строить иллюзий относительно окончания пандемии в 2022 году

Согласно заключению вузов на бюджет, Минфин поторопился отказаться от антикризисной политики
Дмитрий Гринкевич Ольга Агеева
В 2021 г. фактические расходы федерального бюджета на здравоохранение, по оценкам, превысят план в 177,5 млрд руб. / Артур Лебедев / РИА Новости

Проект бюджета на 2022–2024 гг. в значительной степени основан на ожиданиях окончания или, по крайней мере, выхода в финальную стадию пандемии коронавируса, следует из заключения на документ ведущих российских вузов («Ведомости» с ним ознакомились). В частности, анализ динамики и структуры расходов на поддержку экономики свидетельствует об отказе начиная с 2022 г. от финансирования мер поддержки экономики, связанных с пандемией коронавируса, пишут эксперты НИУ ВШЭ.

Расходы на раздел «Национальная экономика» относительно ВВП в следующем году сократятся на 0,3 п. п. – с 2,9% в 2021 г. до 2,6% в 2022 г. Аналогичный уровень был зафиксирован в допандемийном 2019 году, констатируют в НИУ ВШЭ. По отношению к общему объему расходов федерального бюджета траты на поддержку экономики также упадут, обращают внимание эксперты. В частности, с 15,4% в 2021 г. до 14,6% в 2022 г., отмечают в ВШЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных