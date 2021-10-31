Минфин предложил нефтяникам новые льготы

Минфин предложил нефтяникам новые льготыВ обмен на это компании должны нарастить добычу и доходы бюджета за пять лет
Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений в пятницу, 29 октября, представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли. Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову (есть у «Ведомостей»). Минфин распространил документ между участниками рабочей группы перед заседанием.
Согласно письму Сазанова, ведомство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири (третьей и четвертой групп, всего их пять, согласно нынешним параметрам режима, подробнее о том, как устроена система сбора налога для каждой из них, – см. во врезе) при условии, что они соответствуют определенным критериям.