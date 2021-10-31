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Минфин предложил нефтяникам новые льготы

В обмен на это компании должны нарастить добычу и доходы бюджета за пять лет
Дмитрий Гринкевич Ольга Агеева Александр Волобуев
Vasily Fedosenko / Reuters

Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений в пятницу, 29 октября, представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли. Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову (есть у «Ведомостей»). Минфин распространил документ между участниками рабочей группы перед заседанием.

Согласно письму Сазанова, ведомство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири (третьей и четвертой групп, всего их пять, согласно нынешним параметрам режима, подробнее о том, как устроена система сбора налога для каждой из них, – см. во врезе) при условии, что они соответствуют определенным критериям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных