Минфин предложил нефтяникам новые льготы

Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений в пятницу, 29 октября, представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли. Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову (есть у «Ведомостей»). Минфин распространил документ между участниками рабочей группы перед заседанием.