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Ставка экосбора может увеличиться в пять раз для некоторых видов продукции

Минприроды сохранило повышающий коэффициент в методике его расчета, несмотря на протесты бизнеса
Ольга Агеева Екатерина Бурлакова
Для большинства товаров и упаковки в России не установлены экологические характеристики / Андрей Гордеев / Ведомости

Ставка экосбора – обязательного неналогового платежа государству от производителей и импортеров за утилизацию продукции – может возрасти в 5 раз для некоторых видов товаров, следует из письма заместителя министра природы Дмитрия Тетенькина (есть у «Ведомостей»).

Минприроды доработало методику расчета сбора, представленную на согласование с другими профильными ведомствами в сентябре. Несмотря на обновление, в последней версии министерство сохранило два изменения в принципах расчета, против которых категорически возражал бизнес. В частности, повышающие ставку экосбора коэффициенты и момент увеличения платежа. Минприроды настаивает на том, чтобы производители платили тем больше, чем менее пригодны для переработки товар и упаковка. Для этого предлагается умножать фиксированную ставку на повышающий коэффициент от 1 до 5 в зависимости от экологичности продукции. Расчет экосбора по-новому должен начаться с 1 января 2022 г., указано в проекте Минприроды.

Представитель ведомства подтвердил, что новая методика расчета экосбора доработана – после предварительных согласований с госорганами. В Минпромторге и Минсельхозе подтвердили, что проект поступил на рассмотрение. При этом Минпромторг ранее отверг предыдущий проект методики именно из-за повышающих коэффициентов. Возникающий в связи с этим рост экосбора увеличит нагрузку в том числе на социально значимые отрасли, пояснял в конце сентября замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью «Известиям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных