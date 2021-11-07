Ставка экосбора может увеличиться в пять раз для некоторых видов продукции

Ставка экосбора может увеличиться в пять раз для некоторых видов продукцииМинприроды сохранило повышающий коэффициент в методике его расчета, несмотря на протесты бизнеса
Ставка экосбора – обязательного неналогового платежа государству от производителей и импортеров за утилизацию продукции – может возрасти в 5 раз для некоторых видов товаров, следует из письма заместителя министра природы Дмитрия Тетенькина (есть у «Ведомостей»).
Минприроды доработало методику расчета сбора, представленную на согласование с другими профильными ведомствами в сентябре. Несмотря на обновление, в последней версии министерство сохранило два изменения в принципах расчета, против которых категорически возражал бизнес. В частности, повышающие ставку экосбора коэффициенты и момент увеличения платежа. Минприроды настаивает на том, чтобы производители платили тем больше, чем менее пригодны для переработки товар и упаковка. Для этого предлагается умножать фиксированную ставку на повышающий коэффициент от 1 до 5 в зависимости от экологичности продукции. Расчет экосбора по-новому должен начаться с 1 января 2022 г., указано в проекте Минприроды.
Представитель ведомства подтвердил, что новая методика расчета экосбора доработана – после предварительных согласований с госорганами. В Минпромторге и Минсельхозе подтвердили, что проект поступил на рассмотрение. При этом Минпромторг ранее отверг предыдущий проект методики именно из-за повышающих коэффициентов. Возникающий в связи с этим рост экосбора увеличит нагрузку в том числе на социально значимые отрасли, пояснял в конце сентября замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью «Известиям».