Ставка экосбора может увеличиться в пять раз для некоторых видов продукции

Минприроды доработало методику расчета сбора, представленную на согласование с другими профильными ведомствами в сентябре. Несмотря на обновление, в последней версии министерство сохранило два изменения в принципах расчета, против которых категорически возражал бизнес. В частности, повышающие ставку экосбора коэффициенты и момент увеличения платежа. Минприроды настаивает на том, чтобы производители платили тем больше, чем менее пригодны для переработки товар и упаковка. Для этого предлагается умножать фиксированную ставку на повышающий коэффициент от 1 до 5 в зависимости от экологичности продукции. Расчет экосбора по-новому должен начаться с 1 января 2022 г., указано в проекте Минприроды.