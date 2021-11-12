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Бизнес попросил защиты при «встречах» с налоговиками

Правила «неформального» общения с инспекторами должны быть регламентированы
Ольга Агеева
ТПП просит руководителя ФНС Даниила Егорова (на фото) четко прописать порядок неформального общения налоговиков с бизнесом / Андрей Гордеев / Ведомости

Четкий регламент коммуникации налоговых органов с бизнесом за рамками налоговых проверок не установлен. Это в большинстве случаев дает инспекторам возможность оказывать на предпринимателей давление, действовать с позиции силы еще на первоначальной стадии переговоров, пожаловался президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову. «Ведомости» ознакомились с письмом.

ТПП предлагает четко описать порядок такого «неформального» общения. Как правило, инспекции рассылают компаниям письма, где сообщают о выявленных рисках и предлагают уточнить налоговую декларацию, говорится в письме. Предпринимателя могут вызвать на комиссию и предложить добровольно заплатить налоги до открытия выездной проверки, которая всегда заканчивается доначислениями, подчеркивает Катырин. «В ряде случаев сумма налога к уплате по итогам заседания комиссии бывает достаточно внушительной. Единовременная уплата таких сумм может повлечь за собой невозможность дальнейшего ведения бизнеса и фактическое банкротство компании», – говорится в обращении в ФНС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных