Бизнес попросил защиты при «встречах» с налоговиками

Бизнес попросил защиты при «встречах» с налоговикамиПравила «неформального» общения с инспекторами должны быть регламентированы
Четкий регламент коммуникации налоговых органов с бизнесом за рамками налоговых проверок не установлен. Это в большинстве случаев дает инспекторам возможность оказывать на предпринимателей давление, действовать с позиции силы еще на первоначальной стадии переговоров, пожаловался президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову. «Ведомости» ознакомились с письмом.
ТПП предлагает четко описать порядок такого «неформального» общения. Как правило, инспекции рассылают компаниям письма, где сообщают о выявленных рисках и предлагают уточнить налоговую декларацию, говорится в письме. Предпринимателя могут вызвать на комиссию и предложить добровольно заплатить налоги до открытия выездной проверки, которая всегда заканчивается доначислениями, подчеркивает Катырин. «В ряде случаев сумма налога к уплате по итогам заседания комиссии бывает достаточно внушительной. Единовременная уплата таких сумм может повлечь за собой невозможность дальнейшего ведения бизнеса и фактическое банкротство компании», – говорится в обращении в ФНС.