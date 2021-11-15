Экономисты рассказали о сроках снижения инфляции в России

Инфляция бьет рекорды

Инфляция в России растет несколько месяцев подряд. В октябре годовой показатель достиг 8%, в два раза превысив таргет, впервые с начала 2016-го. Потребительские цены выросли более чем на 1% по сравнению с сентябрем – это максимальный месячный рост с марта 2015-го. Овощи и фрукты подорожали на 0,5% за неделю 2-8 ноября (после роста на 1,7% неделей ранее), в том числе огурцы – на 2,8%, помидоры – на 2,5%, капуста – на 1,1%, картофель – на 0,8%. Гречка подорожала на 1,3%, яйца – на 1,0%, макароны – на 0,9%.