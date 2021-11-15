Экономисты рассказали о сроках снижения инфляции в России

Экономисты рассказали о сроках снижения инфляции в РоссииЖесткая денежно-кредитная политика ЦБ даст результаты в будущем году
Всплеск инфляции вынудил Банк России неоднократно повышать ставку. Регулятор опустит показатель до нейтрального уровня в 5-6% не раньше 2023 г., заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, представляя Основные направления государственной денежно-кредитной политики на 2022 г. и 2023-2024 гг. на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. Таким образом, Банк России намерен проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы сдержать высокий рост потребительских цен. «Ведомости» опросили экономистов о том, когда ожидать снижения инфляции.
Когда инфляция снизится
Набиуллина, выступая перед депутатами, назвала высокую инфляцию «реальной бедой, которая делает людей беднее». «Без низкой инфляции не будет долгосрочных инвестиций, долгосрочных кредитов, а люди будут терять сбережения и доходы, которые съест инфляция», – подчеркнула глава ЦБ.
Исходя из текущей ситуации, в первом полугодии 2022 г. инфляция будет также около 8%, прокомментировала «Ведомостям» главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. Жесткий комментарий руководства ЦБ говорит о том, что такая ситуация дискомфортна для регулятора, подчеркивает Орлова.
Инфляция бьет рекорды
Инфляция в России растет несколько месяцев подряд. В октябре годовой показатель достиг 8%, в два раза превысив таргет, впервые с начала 2016-го. Потребительские цены выросли более чем на 1% по сравнению с сентябрем – это максимальный месячный рост с марта 2015-го. Овощи и фрукты подорожали на 0,5% за неделю 2-8 ноября (после роста на 1,7% неделей ранее), в том числе огурцы – на 2,8%, помидоры – на 2,5%, капуста – на 1,1%, картофель – на 0,8%. Гречка подорожала на 1,3%, яйца – на 1,0%, макароны – на 0,9%.
Инфляция бьет рекорды
Повышенную инфляцию в первой половине 2022 г. прогнозирует и S&P Global Ratings. Годовая инфляция начнет снижаться с четвертого квартала, при условии отсутствия новых значительных бюджетных стимулов и замедлении потребкредитования, ожидают аналитики.
Инфляция будет постепенно снижаться, уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах: «Скорее всего, пик инфляции будет пройден в октябре-ноябре». Инфляция в начале года снизится, хотя бы в силу эффекта базы – в прошлом году цены были уже достаточно высокими, отметил Табах. «Схлопывание инфляции» ожидается в первом полугодии – дадут эффект решения по повышению ставки, которые принимались, начиная с прошлого года. Как объясняла Набиуллина, меры ЦБ в борьбе с инфляцией действуют с временным лагом: их влияние полностью реализуется через три-шесть кварталов.
В начале ноября динамика инфляции выглядела достаточно позитивно. Инфляция со 2 по 8 ноября резко замедлилась до 0,09% с 0,21% неделей ранее и 0,28% двумя неделями ранее. Вероятно, это временное замедление, отмечает Орлова.
ЦБ настроен на дальнейшее повышения ставки. «Политика ЦБ состоит в том, чтобы поднять ставки и таким образом понизить инфляционные ожидания, – пояснил Табах. – ЦБ пытается повторить то, что делал в 2014-2016 гг., когда сначала поднял ставку до очень высокого уровня, довольно долго ее держал, а потом стал опускать».
«Если раньше ЦБ больше уделял внимание динамике инфляции и тому, какие факторы- временные или нет – объясняют ее динамику, то теперь ЦБ будет уделять повышенное внимание размеру отклонения от целевого показателя», – отмечает Орлова.
При этом ЦБ исключает рост показателя до двузначных значений. Такой масштаб повышения ставки не требуется даже в столь жестком сценарии как финансовый кризис, подчеркивал зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Жесткая политика
22 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 6,75% до 7,5% – сразу на 75 базисных пунктов, выбрав наиболее жесткий вариант повышения. Это уже шестое повышение ставки подряд. В целом с марта ЦБ поднял ее на 3,25 п.п. Ранее она составляла исторически минимальные 4,25% годовых. Также 22 октября ЦБ резко повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам 2021 года в 7,4%, на 2022 год – 4%.
Люди тратят больше
По мнению председателя ЦБ, видя рост цен, граждане начинают больше тратить, а не сберегать – «покупать сейчас, пусть даже в кредит», В результате предложение не поспевает за спросом и «инфляционная спираль раскручивается». Потребкредитование в России продолжает расти высокими темпами – 16% за девять месяцев, есть признаки перегрева. ЦБ тревожит вероятность опасного роста закредитованности в будущем.
Рост покупок впрок – это безусловно, риск, прокомментировала Орлова: «Если маховик инфляционных ожиданий будет раскручиваться, повышенная инфляция станет самореализующимся процессом».
Нельзя полностью согласиться с утверждение главы ЦБ, что граждане неразумно увеличивают траты на фоне роста цен и берут новые потребкредиты, считает директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Не думаю, что население пытается обогнать инфляцию. Возможно, ровно наоборот – из-за роста цен населению не хватает денег на жизнь».
«При низких процентных ставках и либеральных условиях потребкредитования люди больше тратят, – резюмировал Табах. – Кто-то берет займы, потому что не хватает на жизнь, кто-то – потому что хочет тратить больше, чем позволяют текущие доходы».
Набиуллина предостерегла от новых крупных трат на поддержку населения и экономики. Она сравнивала «накачивание экономики» со спринтерским бегом. «Будет высокая инфляция. Это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста – одышка, а потом сердечный приступ – экономический кризис», – объяснила глава ЦБ.
«Инфляция действительно была бы меньше, если бы не было разовых выплат семьям с детьми, пенсионерам и военнослужащим, но это необходимый элемент социальной политики», – отмечает Табах. Антикризисные меры не больше других статей расходов бюджета, отмечает Буклемишев: «И нет причин, при которых они будут угрожать инфляционными вспышками. Скорее можно упрекнуть государство в прижимистости, чем в огромных стимулирующих тратах».
За стратегию помощи населению выступали, в частности, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и помощник президента по экономике Максим Орешкин. Помочь россиянам в условиях роста цен можно, за счет частичного изъятия сверхдоходов у экспортеров – бенефициаров роста цен – и перенаправить их на помощь населению, отмечали они 9 сентября во время дискуссии на пленарной сессии Московского финансового форума.
Причины высокой инфляции
Аномальный рост инфляции происходит по всему миру вследствие восстановления экономической активности и роста потребительского спроса при выходе из коронакризиса.
По оценкам S&P Global Ratings, инфляция выше в странах с развивающимися рынками, где наблюдается более быстрое восстановление экономики. Соответственно, цены выросли сильнее в странах, где восстановление шло более быстрым темпами, – в России, Польше, Венгрии, Бразилии, а страны, где восстановление экономики отставало, испытали умеренное ценовое давление.
Мировая экономика сегодня столкнулась с переходом на новый уровень цен в рамках глобальной балансировки спроса и предложения, отмечает член-корреспондент РАН, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Это подкрепляется тем фактом, что крупнейшие ЦБ не прибегают к повышению процентной ставки, а ждут окончания процесса балансировки.
Увеличение балансов ключевых ЦБ – Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка, и фискальное стимулирование, профинансированное эмиссией, привели к серьезной инъекции ликвидности и также стали одной из причин аномального уровня инфляции, убежден экономист, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.
В России нет уникальных внутренних причин роста инфляции, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, они одинаковы во всем мире – восстановившийся спрос, не восстановившееся предложение, локальные шоки на рынках энергоресурсов, продовольствия и грузоперевозок.
Рост цен на энергоносители напрямую на российскую инфляцию не влияет, отмечает ведущий экономист по развивающимся рынкам S&P Global Ratings Татьяна Лысенко. Тем не менее, Россия импортирует потребительские товары, удорожание которых в том числе в связи с ростом энергетических цен может отразиться на внутренних ценах.
На горизонте полутора-двух лет мировая экономика все еще будет находиться под инфляционным давлением, связанным с нарушением глобальных цепочек поставок, уверен ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов. По его словам, инфляция должна прийти в норму, как только восстановятся миграционные потоки и логистические цепочки.