Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке со скидкой 35%

Угольная отрасль приветствует декларацию в Глазго стабильными ценами

Она может сохраниться в среднесрочной перспективе, что выгодно России
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Давление на производителей угля усиливается / Whitehaven Coal

Акции китайских, индийских и австралийских угольных компаний на фоне опубликованного 13 ноября Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact.), где говорится о «поэтапном сокращении» использования угля, упали незначительно. Акции крупнейших угледобывающих компаний КНР – China Shenhua Energy (самый большой производитель из зарегистрированных в материковом Китае) и Yanzhou Coal, торгующихся на бирже в Гонконге, упали 15 ноября на 1 и 3% соответственно.

На континентальной Шанхайской бирже они упали примерно на 1%. Южнокорейские угольные компании, зарегистрированные в Сеуле, KEPCO, LX International и Doosan Heavy на Корейской бирже потеряли за сессию 15 ноября 1–2%. Акции австралийской компании Whitehaven Coal на Австралийской фондовой бирже упали примерно на 2%, а New Hope Coal – на 1%. Наконец, акции Coal India на Национальной бирже Индии потеряли 15 ноября 3%.

На Московской бирже акции «Распадской» 15 ноября подешевели лишь на 0,038% до 424,7 руб., а «Мечела» – выросли на 1,38% до 145,68 руб.

Вы видите 21% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных