Угольная отрасль приветствует декларацию в Глазго стабильными ценами

Угольная отрасль приветствует декларацию в Глазго стабильными ценамиОна может сохраниться в среднесрочной перспективе, что выгодно России
Акции китайских, индийских и австралийских угольных компаний на фоне опубликованного 13 ноября Климатического пакта Глазго (Glasgow Climate Pact.), где говорится о «поэтапном сокращении» использования угля, упали незначительно. Акции крупнейших угледобывающих компаний КНР – China Shenhua Energy (самый большой производитель из зарегистрированных в материковом Китае) и Yanzhou Coal, торгующихся на бирже в Гонконге, упали 15 ноября на 1 и 3% соответственно.
На континентальной Шанхайской бирже они упали примерно на 1%. Южнокорейские угольные компании, зарегистрированные в Сеуле, KEPCO, LX International и Doosan Heavy на Корейской бирже потеряли за сессию 15 ноября 1–2%. Акции австралийской компании Whitehaven Coal на Австралийской фондовой бирже упали примерно на 2%, а New Hope Coal – на 1%. Наконец, акции Coal India на Национальной бирже Индии потеряли 15 ноября 3%.
На Московской бирже акции «Распадской» 15 ноября подешевели лишь на 0,038% до 424,7 руб., а «Мечела» – выросли на 1,38% до 145,68 руб.