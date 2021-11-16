Угольная отрасль приветствует декларацию в Глазго стабильными ценами

На континентальной Шанхайской бирже они упали примерно на 1%. Южнокорейские угольные компании, зарегистрированные в Сеуле, KEPCO, LX International и Doosan Heavy на Корейской бирже потеряли за сессию 15 ноября 1–2%. Акции австралийской компании Whitehaven Coal на Австралийской фондовой бирже упали примерно на 2%, а New Hope Coal – на 1%. Наконец, акции Coal India на Национальной бирже Индии потеряли 15 ноября 3%.