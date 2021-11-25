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Бизнесменам разрешат перевести личные фонды в российские офшоры

Появление этой опции простимулирует репатриацию прежде всего подсанкционных капиталов
Ольга Агеева Дмитрий Гринкевич
Инициатива предназначена фактически для российских бенефициаров, хотя в текущей версии законопроекта упомянуты иностранцы / Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития планирует разрешить бизнесменам регистрировать в так называемых русских офшорах – специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке – личные фонды и трасты, следует из проекта поправок министерства к закону «О международных компаниях и международных фондах». «Ведомости» ознакомились с ними, подлинность подтвердил федеральный чиновник и представитель ведомства. Согласно документу, переводить в САР такие структуры, действующие в качестве «кошельков» для состоятельных людей, смогут исключительно иностранные граждане. Россияне, а также лица со вторым гражданством в документе не упомянуты. Стоимость активов под управлением личного фонда не может быть менее 5 млрд руб., следует из законопроекта. Собственность должна представлять собой недвижимость за рубежом, паи в иностранных юрлицах, ценные бумаги, средства в иностранных банках, указано в законопроекте Минэка.

Минэк доработал законопроект с учетом вступления в силу с 1 марта 2022 г. закона, который позволяет открывать личные фонды в России. Регистрация в САРах международных личных фондов создаст новый вектор развития САРов с учетом особенностей их деятельности, подсудности споров и управления имуществом, сообщил представитель Минэка. Законопроект готовится в соответствии с дорожной картой по трансформации делового климата, указано в пояснительной записке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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