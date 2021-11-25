Бизнесменам разрешат перевести личные фонды в российские офшоры

Минэкономразвития планирует разрешить бизнесменам регистрировать в так называемых русских офшорах – специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке – личные фонды и трасты, следует из проекта поправок министерства к закону «О международных компаниях и международных фондах». «Ведомости» ознакомились с ними, подлинность подтвердил федеральный чиновник и представитель ведомства. Согласно документу, переводить в САР такие структуры, действующие в качестве «кошельков» для состоятельных людей, смогут исключительно иностранные граждане. Россияне, а также лица со вторым гражданством в документе не упомянуты. Стоимость активов под управлением личного фонда не может быть менее 5 млрд руб., следует из законопроекта. Собственность должна представлять собой недвижимость за рубежом, паи в иностранных юрлицах, ценные бумаги, средства в иностранных банках, указано в законопроекте Минэка.