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Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня в истории

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Илья Лакстыгал
Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня в истории / Ng Han Guan / AP

В 2020 г. рождаемость в Китае оказалась на минимальном уровне с начала наблюдений в 1978 г. – 8,5 рождения на 1000 человек, что ниже даже российских показателей. Это следует из данных ежегодника Государственного бюро статистики КНР, ставших известными 2 декабря. Кроме того, как сообщает статистическая служба страны, в 2020 г. количество регистраций браков сократилось седьмой год подряд до 8,1 млн.

Тренд на сокращение рождаемости в КНР долговременный. Для сравнения: в 2019 г. рождаемость в Китае составила в среднем 10,48 рождения на 1000 человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х гг. после жестких мер по ограничению рождаемости, самой строгой из которых стала политика «одна семья – один ребенок», начавшая применяться с начала 1980-х гг. (тогда рождаемость была на уровне 21 рождения на 1000 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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