Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня в истории

Тренд на сокращение рождаемости в КНР долговременный. Для сравнения: в 2019 г. рождаемость в Китае составила в среднем 10,48 рождения на 1000 человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х гг. после жестких мер по ограничению рождаемости, самой строгой из которых стала политика «одна семья – один ребенок», начавшая применяться с начала 1980-х гг. (тогда рождаемость была на уровне 21 рождения на 1000 человек).