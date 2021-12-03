Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня в истории

Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня в историиБорьба с женоподобными певцами – часть мер КПК для решения проблемы
В 2020 г. рождаемость в Китае оказалась на минимальном уровне с начала наблюдений в 1978 г. – 8,5 рождения на 1000 человек, что ниже даже российских показателей. Это следует из данных ежегодника Государственного бюро статистики КНР, ставших известными 2 декабря. Кроме того, как сообщает статистическая служба страны, в 2020 г. количество регистраций браков сократилось седьмой год подряд до 8,1 млн.
Тренд на сокращение рождаемости в КНР долговременный. Для сравнения: в 2019 г. рождаемость в Китае составила в среднем 10,48 рождения на 1000 человек. Темпы прироста населения в Китае стали резко замедляться с конца 1970-х гг. после жестких мер по ограничению рождаемости, самой строгой из которых стала политика «одна семья – один ребенок», начавшая применяться с начала 1980-х гг. (тогда рождаемость была на уровне 21 рождения на 1000 человек).