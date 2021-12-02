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В Минфине ожидают тотального пересмотра налоговых соглашений с другими странами

В ведомстве назвали это одним из главных, хотя и не единственным плюсом присоединения к глобальной фискальной реформе
Дмитрий Гринкевич
Один из принципов механизма Pillar 2 предполагает повышение ставки налога у источника на выплату за рубеж процентов, роялти и ряда других аналогичных платежей / Максим Стулов / Ведомости

В Минфине оценили последствия от присоединения к механизму Pillar 2 – одному из двух столпов (вместе с Pillar 1) фискальной реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), главная цель которой – борьба с офшорами и размыванием налоговой базы. На данный момент в ведомстве не видят существенных рисков для российских преференциальных налоговых режимов, а напротив, реализация глобальной инициативы выгодна для страны, сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в результате реализации Pillar 2 условия всех заключенных с другими странами соглашений об избежании двойного налогообложения будут пересмотрены.

В частности, один из принципов механизма Pillar 2 предполагает повышение ставки налога у источника на выплату за рубеж процентов, роялти и ряда других аналогичных платежей, за исключением дивидендов, до 9% (в том случае если государство, получающее такие доходы, облагает их по более низкой, чем этот уровень, ставке), напомнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных