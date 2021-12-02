В Минфине ожидают тотального пересмотра налоговых соглашений с другими странами

В Минфине оценили последствия от присоединения к механизму Pillar 2 – одному из двух столпов (вместе с Pillar 1) фискальной реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), главная цель которой – борьба с офшорами и размыванием налоговой базы. На данный момент в ведомстве не видят существенных рисков для российских преференциальных налоговых режимов, а напротив, реализация глобальной инициативы выгодна для страны, сообщил «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в результате реализации Pillar 2 условия всех заключенных с другими странами соглашений об избежании двойного налогообложения будут пересмотрены.