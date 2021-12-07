Власти хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностями

Власти хотят создать аналог Amazon для торговли драгоценностямиВ Минфине рассчитывают таким образом нарастить экспорт ювелирных изделий
Минфин хочет запустить онлайн-маркетплейс по торговле драгоценностями, ориентированный на зарубежного покупателя. Такая инициатива содержится в письме замминистра финансов Алексея Моисеева в адрес заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства).
Российский Минфин договорился с белорусским провести пилотный проект по развитию онлайн-торговли ювелирными изделиями для наращивания экспорта этой продукции из ЕАЭС на мировой рынок, говорится в обращении Моисеева. Замминистра предлагает Саркисяну принять участие в создании необходимой для этого IT-инфраструктуры, в том числе с помощью ресурсов Фонда цифровых инициатив ЕАБР.