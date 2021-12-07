Переход к электромобилям в Европе приведет к полной потере 275 000 рабочих мест

Переход к электромобилям в Европе приведет к полной потере 275 000 рабочих местВ России подобного ждать не стоит
Более 501 000 рабочих мест в Евросоюзе могут исчезнуть из-за планов по запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 г. на территории сообщества. Из них 395 000 рабочих мест, т. е. подавляющее большинство от общего числа сокращаемых, исчезнут при форсированном переходе к электромобилям гораздо раньше, уже к 2030 г. Об этом сообщает Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей (Clepa, объединяет 3000 компаний), заказавшая соответствующий прогноз у международной консалтинговой компании PwC.
В исследовании говорится, что параллельно в индустрии по производству компонентов для электромобилей в Евросоюзе будет создано 226 000 новых рабочих мест. Таким образом, реально потеряют работу 275 000 человек из европейских отраслей, связанных с автопромом. Прогноз по рынку труда в результате перехода ЕС на электромобили и отказа от производства транспортных средств с ДВС предполагает три сценария. Первый – текущий подход, одобренный органами ЕС, второй, более радикальный, – предложенный в пакете Fit for 55 (программа, предусматривающая сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г. странами Евросоюза. – «Ведомости») и, наконец, сценарий наиболее радикального наращивания доли электромобилей и их использования. Все три сценария предполагают ускоренную электрификацию для достижения климатических целей с долями электромобилей на рынке новых авто к 2030 г. более 50% при текущем подходе, почти 80% – в пакете Fit for 55 или, в последнем сценарии, близкую к 100%.