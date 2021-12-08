Импорт и экспорт Китая достигли рекордных значений в ноябре

Импорт и экспорт Китая достигли рекордных значений в ноябреНо темпы роста экспорта начали замедляться
Импорт в Китай в прошедшем ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. вырос на рекордные 31,7% и достиг исторического рекорда в $253,81 млрд (в октябре он вырос на 20,6% до $215,68 млрд). Экспорт из Китая продолжил расти уже 14-й месяц, однако показал наименьшие темпы прироста с июля: он вырос в ноябре на 22% до $325,53 млрд в сравнении с ноябрем 2021 г., в то время как в октябре прирост год к году составил 27,1% ($300,22 млрд). Однако с начала года по ноябрь экспорт и импорт во внешней торговле Китая с начала года выросли более чем на 31% каждый. С января по ноябрь страна импортировала товаров и услуг на $2,45 трлн (+31,4%), а экспортировала – на $3,02 трлн (+31,1%). Общий профицит торгового баланса Китая в ноябре уменьшился до $71,72 млрд против $84,5 млрд в октябре. Это следует из опубликованных 7 декабря данных Главного таможенного управления КНР.
На 1-м месте по объемам импорта и экспорта КНР традиционно находятся США, однако темпы роста вывоза китайских товаров в эту страну оказались скромными и составили 5,3% по сравнению с ноябрем 2020 г. – до $54,7 млрд (для сравнения: в октябре прирост составил +22,7%). В целом экспорт в США в январе – ноябре вырос на 28,3% и составил $519,913 млрд. Импорт американской продукции за январь – ноябрь увеличился на 36,9% до $162,408 млрд. Товарооборот Китая и США за 11 месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 30,2%, составив $682,322 млрд.