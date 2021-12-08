Импорт и экспорт Китая достигли рекордных значений в ноябре

Импорт в Китай в прошедшем ноябре по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. вырос на рекордные 31,7% и достиг исторического рекорда в $253,81 млрд (в октябре он вырос на 20,6% до $215,68 млрд). Экспорт из Китая продолжил расти уже 14-й месяц, однако показал наименьшие темпы прироста с июля: он вырос в ноябре на 22% до $325,53 млрд в сравнении с ноябрем 2021 г., в то время как в октябре прирост год к году составил 27,1% ($300,22 млрд). Однако с начала года по ноябрь экспорт и импорт во внешней торговле Китая с начала года выросли более чем на 31% каждый. С января по ноябрь страна импортировала товаров и услуг на $2,45 трлн (+31,4%), а экспортировала – на $3,02 трлн (+31,1%). Общий профицит торгового баланса Китая в ноябре уменьшился до $71,72 млрд против $84,5 млрд в октябре. Это следует из опубликованных 7 декабря данных Главного таможенного управления КНР.