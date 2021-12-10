Крупный бизнес попросил у Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформы

Крупный бизнес попросил у Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформыВ РСПП увидели риск уплаты налогов на добычу ископаемых в зарубежные бюджеты
Российский союз промышленников и предпринимателей попросил Мишустина защитить крупные компании от потерь в результате присоединения к глобальной налоговой реформе. В противном случае есть угроза уплаты налогов за добычу природных ресурсов в зарубежные бюджеты
Крупный российский бизнес попросил у премьера Михаила Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил председателю правительства предложение поручить профильным ведомствам активно отстаивать интересы компаний на площадке ОЭСР (его письмо есть у «Ведомостей»). Реформа, по словам главы бизнес-объединения, может привести к уплате налогов от пользования российскими недрами за рубежом. Этот риск Шохин считает одним из основных. Он может реализоваться в случае, если формулировки механизма Pillar 1 (один из двух столпов реформы, вместе с Pillar 2) не учтут специфику бизнеса добывающих компаний.
Представитель аппарата правительства в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что письмо РСПП получено и будет рассмотрено в установленном порядке. В Минфине и ФНС не ответили на запрос «Ведомостей».
Проблема Pillar 1
Многие российские группы вертикально интегрированы: от непосредственно извлечения ископаемых до сбыта продукции их переработки (металлопродукция, нефтехимия и т. д.). Кроме этого отечественные компании не только разрабатывают недра, но и получают природные ресурсы другим способом (лесозаготовки, изъятие водных ресурсов и т. д.). Для защиты такого вертикально-интегрированного бизнеса за рубежом необходимо максимально широкое, но при этом четкое определение добывающей деятельности для исключения споров при использовании регулирования на практике.
Кроме этого необходимо добиться исключения выручки от добычи ископаемых и финансовой деятельности при определении порога для применения Pillar 1 (подпадают только холдинги с оборотом свыше 20 млрд евро) для диверсифицированных групп. ОЭСР представила консолидированную позицию 131 страны, включая Россию, по видению налоговых изменений 1 июля. Правила игры планируется поменять по двум направлениям.
Первое – Pillar 1 – предполагает налогообложение прибыли международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в странах, где они получают доходы от местной аудитории, но не платят по ним налоги.
Изначально предполагалось распространить эту меру прежде всего на IT-компании, но к моменту публикации организация решила не ограничивать ее определенными отраслями, а распространить повсеместно – на любые международные группы компаний (МГК). Из-под действия механизма вывели только добывающие и финансовые компании. Фактически Pillar 1 подразумевает более справедливое распределение налоговых потоков, где МГК зарабатывают деньги, страны сбыта смогут претендовать примерно на 20–30% налогов на прибыль.
Абсолютно справедливо, что основная часть прибыли добывающих компаний должна облагаться в стране, в которой добываются соответствующие полезные ископаемые, полагает партнер и руководитель налоговой практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. В связи c этим целесообразно проводить различия между мировыми IT-гигантами, против которых изначально и проектировался Pillar 1, и добывающими компаниями, отметил он.
Несмотря на то что технические детали правил Pillar 1 пока не разработаны (текст соответствующей многосторонней конвенции планируется опубликовать в начале 2022 г.), из последнего заявления ОЭСР можно сделать вывод, что в отдельных случаях будет допустима сегментация отчетности, полагает партнер департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Наталья Кузнецова. Как мы понимаем, это позволит исключить «добывающий» элемент как из расчета глобального оборота, так и из суммы сверхприбыли, добавила она. Специалисты все-таки надеются, что радикальные меры, например такие, как реструктуризация путем выделения из существующих групп компаний добывающего сегмента, не понадобится, резюмировала эксперт.
Итоговые правила Pillar 1 и 2 планируется сконструировать таким образом, что возможность их обхода путем реструктуризации или использования аналогичных инструментов будет исключена, добавил Калинин. Правильнее ставить вопрос об определенных изъятиях в самих правилах механизмов в отношении прибыли добывающих компаний, отметил он.
Проблема Pillar 2
В рамках механизма Pillar 2 бизнес беспокоит негативное влияние на льготные налоговые режимы, установленные национальным законодательством, – СПИК, ОЭЗ, САР, ТОСЭР, льготы по межправительственным соглашениям и т. д., пишет Шохин Мишустину. Многие предприниматели начинали свои инвестпроекты с расчетом на поддержку в течение срока их реализации, который может составлять десятки лет, напоминает президент РСПП. Необходимо либо добиться исключения таких режимов из-под действия Pillar 2, либо компенсировать бизнесу потери, например в виде адресных субсидий, предлагает он.
Второе направление, или Pillar 2, состоит, по сути, из трех частей. Первое – это выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15% (правило Income inclusion rule, IIR). В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Вторая часть Pillar 2 – это нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах, по сути, повышение до единого уровня в 9% почти на все виды платежей, кроме дивидендов (Subject to tax rule, STTR). Третья часть механизма предполагает определенную гарантию работы правила IIR. Если по тем или иным причинам страна, из которой выводится капитал, не получила положенную ей компенсацию налога на прибыль, она вправе фактически заблокировать перечисление платежей из материнской организации в зарубежные «дочки». Под действие механизма подпадет группа с общей выручкой в 750 млн евро. Запустить новые правила планируется в 2023 г.
Pillar 2 может коснуться международных групп, у которых в России действует, скажем, одна компания и вся ее прибыль облагается по льготной ставке, полагает партнер налоговой и юридической практики PwC Галина Науменко. Причем в данном случае неважно, каковы обороты «дочки» именно в России, – главное, чтобы выручка всего глобального холдинга превышала 750 млн евро, отметила она. Юрисдикция материнской организации группы сможет дообложить прибыль российской «дочки» до порога в 15%. Конечно, лучше освободить такие льготные режимы (ТОСЭР, ОЭЗ, СПИК, РИП и др.) в принципе. Но, отмечает Науменко, если это не удастся, то выгоднее повысить ставку налога до минимального значения и одновременно предусмотреть субсидии для компенсации увеличения нагрузки. По ее мнению, вряд ли ОЭСР сочтет это «трюком», поскольку в таком случае придется анализировать и подвергать риску всю систему субсидий в странах – участницах глобальной реформы, включая и те, которые были введены до реформы.
Субсидии станут одним из вариантов поддержки значимых отраслей экономики в случае, если не удастся договориться с ОЭСР об их изъятии из общих правил, согласился Калинин.
Риски от присоединения к Pillar 2 для российских преференциальных режимов нужно просчитывать, но в первом приближении они не кажутся материальными, говорил ранее «Ведомостям» заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Во-первых, общая ставка по налогу на прибыль в России – 20%, поэтому даже если какое-либо подразделение группы и пользуется льготами, то в целом по холдингу, скорее всего, минимальный порог в 15% будет соблюден, полагает Сазанов. Во-вторых, под оборот в 750 млн евро подпадает не так много холдингов и большая часть пользователей преференциальных режимов не проходит этот фильтр.