Крупный бизнес попросил у Мишустина защиты от последствий глобальной налоговой реформы

Второе направление, или Pillar 2, состоит, по сути, из трех частей. Первое – это выравнивание налоговых ставок по странам до минимального уровня в 15% (правило Income inclusion rule, IIR). В частности, если эффективная ставка налога в отдельных юрисдикциях, где представлена МГК, меньше минимального налога, то возникнет дополнительный сбор, компенсирующий эту разницу. По общему правилу он выплачивается в стране регистрации материнской компании. Вторая часть Pillar 2 – это нивелирование различий в ставках по налогу у источника в разветвленных международных группах, по сути, повышение до единого уровня в 9% почти на все виды платежей, кроме дивидендов (Subject to tax rule, STTR). Третья часть механизма предполагает определенную гарантию работы правила IIR. Если по тем или иным причинам страна, из которой выводится капитал, не получила положенную ей компенсацию налога на прибыль, она вправе фактически заблокировать перечисление платежей из материнской организации в зарубежные «дочки». Под действие механизма подпадет группа с общей выручкой в 750 млн евро. Запустить новые правила планируется в 2023 г.