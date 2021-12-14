Россия начала переговоры о взаимном признании углеродных единиц с Японией и Сингапуром

«В рамках [климатической конференции в] Глазго мы договорились, что есть углеродная единица, она у всех своя, но о взаимном учете не договорились. Мы хотим сделать это в качестве эксперимента в двустороннем режиме и также в ЕАЭС будем эту тему обсуждать», – отметил министр.