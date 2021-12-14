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Россия начала переговоры о взаимном признании углеродных единиц с Японией и Сингапуром

Выбор этих двух стран объясняется их заинтересованностью проектами на Сахалине
Анастасия Бойко
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Минэкономразвития ведет двусторонние переговоры с рядом стран о взаимном признании и зачете углеродных единиц, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. По его словам, такой формат нужен, чтобы запустить торговлю производными инструментами, пока нет многосторонних соглашений о взаимном признании углеродных единиц. Как позже уточнил «Ведомостям» представитель министерства, переговоры ведутся, в частности, с Японией и Сингапуром.

«В рамках [климатической конференции в] Глазго мы договорились, что есть углеродная единица, она у всех своя, но о взаимном учете не договорились. Мы хотим сделать это в качестве эксперимента в двустороннем режиме и также в ЕАЭС будем эту тему обсуждать», – отметил министр.

Он напомнил, что летом в России был принят закон о снижении выбросов парниковых газов, который подразумевает введение углеродной отчетности, реализацию климатических проектов и запуск системы оборота углеродных единиц. По словам Решетникова, к концу первого полугодия 2022 г. планируется запустить рынок производных от выбросов CO2 инструментов. Признать российские стандарты на международном уровне можно будет после прохождения первой аккредитации органами по валидации и верификации парниковых газов, уточнил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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