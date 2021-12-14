Россия начала переговоры о взаимном признании углеродных единиц с Японией и Сингапуром

Россия начала переговоры о взаимном признании углеродных единиц с Японией и СингапуромВыбор этих двух стран объясняется их заинтересованностью проектами на Сахалине
Минэкономразвития ведет двусторонние переговоры с рядом стран о взаимном признании и зачете углеродных единиц, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса. По его словам, такой формат нужен, чтобы запустить торговлю производными инструментами, пока нет многосторонних соглашений о взаимном признании углеродных единиц. Как позже уточнил «Ведомостям» представитель министерства, переговоры ведутся, в частности, с Японией и Сингапуром.
«В рамках [климатической конференции в] Глазго мы договорились, что есть углеродная единица, она у всех своя, но о взаимном учете не договорились. Мы хотим сделать это в качестве эксперимента в двустороннем режиме и также в ЕАЭС будем эту тему обсуждать», – отметил министр.
Он напомнил, что летом в России был принят закон о снижении выбросов парниковых газов, который подразумевает введение углеродной отчетности, реализацию климатических проектов и запуск системы оборота углеродных единиц. По словам Решетникова, к концу первого полугодия 2022 г. планируется запустить рынок производных от выбросов CO2 инструментов. Признать российские стандарты на международном уровне можно будет после прохождения первой аккредитации органами по валидации и верификации парниковых газов, уточнил министр.