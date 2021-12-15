Инвесторов напугали планы расширить доступ в «русские офшоры»

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) попросила правительство не допустить перерегистрации компаний из других регионов России в так называемые русские офшоры – специальные административные районы (САРы) во Владивостоке и Калининграде. Копия обращения есть у «Ведомостей». В правительстве подтвердили получение письма. Аналогичные обращения ассоциация разослала в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Федеральную налоговую службу. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.