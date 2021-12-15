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Инвесторов напугали планы расширить доступ в «русские офшоры»

Переезд в САРы компаний из России может подорвать доверие инвесторов и привести к падению акций
Ольга Агеева
ЕС счел действующий режим САР дискриминационным и требует, чтобы вход был открыт как иностранным, так и российским компаниям / Юрий Смитюк / ТАСС

Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) попросила правительство не допустить перерегистрации компаний из других регионов России в так называемые русские офшоры – специальные административные районы (САРы) во Владивостоке и Калининграде. Копия обращения есть у «Ведомостей». В правительстве подтвердили получение письма. Аналогичные обращения ассоциация разослала в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Федеральную налоговую службу. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.

Переезд в САРы публичных обществ, зарегистрированных в других регионах России, может «подорвать доверие инвесторов» и сказаться на стоимости компаний, отмечается в письме.

Изначально САРы предназначались для возврата капитала подконтрольных россиянам иностранных компаний. Поэтому резидентам предоставлена свобода в корпоративных вопросах – чтобы компаниям было удобнее переехать из-за рубежа в Россию. Компания может как сохранить привычное зарубежное право, так и установить какие угодно правила корпоративного управления. ​В том числе с полным отказом от норм защиты прав инвесторов, опасаются авторы обращения в правительство.

Режим САРов направлен на создание условий и механизмов для возврата из иностранных юрисдикций бизнеса с российскими корнями, заявил «Ведомостям» заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов: «Распространение режима САР на российские юрлица не является редомициляцией и не согласуется с целеполаганием создания режима САР».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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