Инвесторов напугали планы расширить доступ в «русские офшоры»Переезд в САРы компаний из России может подорвать доверие инвесторов и привести к падению акций
Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) попросила правительство не допустить перерегистрации компаний из других регионов России в так называемые русские офшоры – специальные административные районы (САРы) во Владивостоке и Калининграде. Копия обращения есть у «Ведомостей». В правительстве подтвердили получение письма. Аналогичные обращения ассоциация разослала в Минфин, Минэкономразвития, Банк России и Федеральную налоговую службу. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства.
Переезд в САРы публичных обществ, зарегистрированных в других регионах России, может «подорвать доверие инвесторов» и сказаться на стоимости компаний, отмечается в письме.
Изначально САРы предназначались для возврата капитала подконтрольных россиянам иностранных компаний. Поэтому резидентам предоставлена свобода в корпоративных вопросах – чтобы компаниям было удобнее переехать из-за рубежа в Россию. Компания может как сохранить привычное зарубежное право, так и установить какие угодно правила корпоративного управления. В том числе с полным отказом от норм защиты прав инвесторов, опасаются авторы обращения в правительство.
Режим САРов направлен на создание условий и механизмов для возврата из иностранных юрисдикций бизнеса с российскими корнями, заявил «Ведомостям» заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов: «Распространение режима САР на российские юрлица не является редомициляцией и не согласуется с целеполаганием создания режима САР».