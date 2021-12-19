В ЦСР предложили ввести стимулы для инвестиций в снижение выбросов CO2

Эксперты полагают, что эффективной мерой в России было бы введение инвестиционного налогового вычета или амортизационной премии по налогу на прибыль за внедрение низко- и безуглеродных технологий и за использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в производстве товаров. Например, в области развития и распространения технологий улавливания, захоронения и дальнейшего использования парниковых газов на данный момент в России предоставляются налоговые стимулы в части разработки технологий, напоминают эксперты. При этом справедливо было бы простимулировать и следующий этап – внедрение таких методов производства на практике.