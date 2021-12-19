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В ЦСР предложили ввести стимулы для инвестиций в снижение выбросов CO2

Населению могут быть предоставлены вычеты из НДФЛ за установку солнечных панелей на домах
Анастасия Бойко
Один из наиболее эффективных элементов энергоперехода – это оснащение зданий установками возобновляемой энергии, полагают в ЦСР / Евгений Разумный / Ведомости

Приток инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в России можно ускорить с помощью системы кнута и пряника – эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) в исследовании «Налоговые стимулы низкоуглеродного развития» сформировали комплекс изъятий и льгот для бизнеса. «Ведомости» ознакомились с документом, руководитель направления «Налоговая политика» центра и автор исследования Левон Айрапетян заявил, что он направлен в Минэк, Минфин и Минэнерго.

Эксперты полагают, что эффективной мерой в России было бы введение инвестиционного налогового вычета или амортизационной премии по налогу на прибыль за внедрение низко- и безуглеродных технологий и за использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) в производстве товаров. Например, в области развития и распространения технологий улавливания, захоронения и дальнейшего использования парниковых газов на данный момент в России предоставляются налоговые стимулы в части разработки технологий, напоминают эксперты. При этом справедливо было бы простимулировать и следующий этап – внедрение таких методов производства на практике.

Кроме этого один из наиболее эффективных элементов энергоперехода – это оснащение зданий установками возобновляемой энергии, полагают в ЦСР. Для того чтобы ускорить этот процесс, нужно также ввести стимулы, причем не только для бизнеса, но и для населения. Например, вычет из НДФЛ, из налога на прибыль, субсидии и иные формы адресной финансовой поддержки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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