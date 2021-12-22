Крупный бизнес вывели из-под риска оперативной блокировки имущества

Выездные проверки уже редкость

Выездными проверками охвачен в среднем всего один налогоплательщик из 1000, сообщала ФНС. В то же время каждая вторая проходит с участием МВД, отмечал глава ФНС Даниил Егоров. За девять месяцев 2021 г. количество выездных проверок организаций и ИП снизилось на 24% к аналогичному периоду доковидного 2019 года. Нарушения выявлены в 96% случаев. Средняя сумма доначислений в целом по России – 44 млн руб., включая пени и штрафы. Одной из мер поддержки бизнеса в пандемию стал мораторий на выездные проверки с апреля 2020 г. Поэтому за 2020 г. в России прошло в 1,5 раза меньше проверок, чем в предыдущем (5930 против 9077 в 2019 г.). Средняя сумма доначислений в целом по России – 37,7 млн руб., включая пени и штрафы. Налоговики все чаще убеждают предпринимателей добровольно заплатить налоги до начала проверки. Если в 2019 г. компании сами уточняли налоговые обязательства в 38% случаев, то в первом полугодии 2021 г. – уже в 50%, сообщала ФНС.