Крупный бизнес вывели из-под риска оперативной блокировки имущества

Крупный бизнес вывели из-под риска оперативной блокировки имуществаНо новая мера борьбы с выводом активов по-прежнему может затронуть добросовестный бизнес
Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом. Первая версия поправок вызвала негативную реакцию деловых объединений. Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию 20 декабря. Копия документа есть у «Ведомостей».
Руководство налогового органа сможет заблокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) сразу после составления акта камеральной проверки и решения о проведении выездной, следует из документа. Правомерность проконтролируют сверху – решение обязательно должно быть согласовано с вышестоящим налоговым органом.
О планах расширить полномочия налоговой писали «Ведомости» в конце лета. За два года налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли ликвидные активы на сумму около 170 млрд руб., сообщил ранее «Ведомостям» представитель ФНС.
Превентивная заморозка имущества – новый инструмент в арсенале государства. Сейчас налоговики вправе вводить обеспечительные меры лишь постфактум – в результате выездной проверки должника. За это время уклонисты успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться, объяснял ранее источник «Ведомостей».
Законопроект подготовлен по поручению премьера Михаила Мишустина, указано в пояснительной записке. Новая версия согласована с ФНС, Минэкономразвития, Банком России и Росреестром, следует из материалов к нему. «Ведомости» направили запросы в эти ведомства и Минфин.
Закон вступит в силу через год после публикации.
Кто получит налоговый иммунитет
В новой версии законопроекта из-под риска блокировок вывели крупнейших налогоплательщиков (платят от 2 млрд руб. налогов), участников налогового мониторинга (добровольно открывают налоговой доступ к своим данным) и производителей вакцин от коронавируса. Налоговая не сможет запретить бизнесу распоряжаться средствами на счетах, готовой продукцией, в том числе товарами для перепродажи, сырьем и материалами. Запрещено блокировать единственное жилье ИП, кроме квартир в ипотеку.
Сначала может быть заморожена только недвижимость. Если у компании ее нет или стоимость не покрывает недоимку, налоговая заблокирует транспорт, предметы дизайна помещений и в последнюю очередь – ценные бумаги. «Четкая последовательность» должна исключить препятствия для деятельности компаний, отмечается в пояснительной записке.
Выездные проверки уже редкость
Выездными проверками охвачен в среднем всего один налогоплательщик из 1000, сообщала ФНС. В то же время каждая вторая проходит с участием МВД, отмечал глава ФНС Даниил Егоров. За девять месяцев 2021 г. количество выездных проверок организаций и ИП снизилось на 24% к аналогичному периоду доковидного 2019 года. Нарушения выявлены в 96% случаев. Средняя сумма доначислений в целом по России – 44 млн руб., включая пени и штрафы. Одной из мер поддержки бизнеса в пандемию стал мораторий на выездные проверки с апреля 2020 г. Поэтому за 2020 г. в России прошло в 1,5 раза меньше проверок, чем в предыдущем (5930 против 9077 в 2019 г.). Средняя сумма доначислений в целом по России – 37,7 млн руб., включая пени и штрафы. Налоговики все чаще убеждают предпринимателей добровольно заплатить налоги до начала проверки. Если в 2019 г. компании сами уточняли налоговые обязательства в 38% случаев, то в первом полугодии 2021 г. – уже в 50%, сообщала ФНС.
Стоимость заблокированного имущества не должна превышать долг, выявленный камеральной проверкой, и разницу между средней налоговой нагрузкой по отрасли и налоговыми платежами предприятия.
ФНС будет раскрывать на сайте, каким компаниям назначены выездные проверки и на какое имущество наложены обеспечительные меры, указано в законопроекте. Публикации необходимы для защиты прав контрагентов должников, указано в пояснительной записке.
Прежняя версия законопроекта позволяла руководителям налоговых органов принимать решения на свое усмотрение – если они видят риск вывода активов. Новая редакция сужает возможности для субъективной оценки и вводит четкие критерии. Обеспечительные меры не затронут компании с небольшими долгами в сравнении с уплаченными налогами: не более 10% налогов, внесенных за проверяемый период, или 3 млн руб.; с отклонением от среднеотраслевой налоговой нагрузки не более 1/12 общей суммы налогов, которую компания заплатила за три предыдущих года; при отклонении от среднеотраслевой нагрузки менее 1/10 кадастровой стоимости недвижимости, не обремененной залогом на дату решения о выездной проверке.
Права бизнеса
Бизнес сможет попросить налоговую обременить другое имущество, если по каким-то причинам блокировка мешает его деятельности, указано в законопроекте. Если компания предоставит банковскую гарантию или поручительство третьего лица, налоговая снимет обеспечительные меры. Их также можно заменить на залог ценных бумаг или другого имущества.
Если налоговая затянет проверку и вынесет решение позже установленного законом срока, обеспечительные меры снимутся автоматически. Если налоговая проверка не выявит недоимку или стоимость заблокированного имущества окажется больше задолженности, налоговая должна отменить или частично снять обеспечительные меры.
Изменения позволят минимизировать риски для добросовестного бизнеса, считает представитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП): «Взаимодействие с ФНС России при подготовке законопроекта было очень конструктивным, замечания РСПП учтены».
Авторы инициативы учли целый ряд предложений бизнеса, впрочем, преимущественно крупнейшего, отмечает глава экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин: «Позиции бизнеса и авторов законопроекта немного сблизились, что уже неплохо».
Обратная сторона
Поправки вводят предложенные бизнесом критерии в виде показателей отклонения от среднеотраслевой налоговой нагрузки, но вот как она будет рассчитана, пока не ясно, проекта единой методики еще нет, указал Никитин: «Отклонение в 10% от среднеотраслевой нагрузки может быть абсолютно нормальным».
«Теоретически почти каждый может попасть под ограничения. Это создает дополнительную неопределенность в бизнесе в не самый удачный период делового цикла», – считают в «Деловой России». Право вводить ограничения на операции с собственным имуществом в момент выездной проверки, которую налоговая назначает на основе внутренних методик расчета налоговой нагрузки, «по-прежнему представляется избыточным», отметил Никитин. По его мнению, статистика назначения мероприятий налогового контроля может радикально измениться. Что касается банковских гарантий как альтернативы ограничениям, банки вряд ли будут «раздавать налево и направо» гарантии компаниям под ограничениями, считают в «Деловой России».
Вероятность применения обеспечительных мер к добросовестным предпринимателям мала, отмечает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов: «Но нельзя сказать, что риск обеспечительных мер распространяется только на злостных уклонистов. Есть ли уклонение, подтвердит только выездная проверка». Бизнес начнет чаще дробить функции владения и пользования имуществом, полагает Зарипов. Сейчас такое разделение применяется для защиты собственности. В дальнейшем налоговая может получить право блокировать имущество взаимозависимых компаний, у которых уклонисты арендуют активы, считает эксперт: «Скорее всего, при доработке поправок в Госдуме эту лазейку закроют. Иначе мера будет неэффективна и лишь спровоцирует бизнес дробиться».
Автоматическая разморозка активов, в случае если налоговая затянет проверку, стимулирует инспекции укладываться в установленные законом сроки, полагает Зарипов.
Публикации о блокировке имущества компаний на сайте ФНС несут для них серьезные репутационные и экономические риски, -отмечает Зарипов. Налоговики могут использовать угрозу назначения выездной проверки для давления на предпринимателей, подчеркивает он. Контрагенты, зная о возможном неблагополучии партнера и риске неисполнения обязательств, могут прекратить отгрузку товаров или оплату, усилить его мониторинг и т. п.
Есть риск, что за год с момента публикации закона до вступления изменений в силу уклонисты могут успеть вывести активы, предупредил Зарипов: «Но впоследствии эта норма останется с нами надолго, если не навсегда».