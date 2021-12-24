В РАН спрогнозировали стоимость коммуналки после введения в России платы за выбросы

Введение платы за выбросы парниковых газов в России сильнее всего скажется на стоимости коммунальных услуг, следует из анализа Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН, «Ведомости» ознакомились с расчетами). Стоимость тепловой энергии может увеличиться на 15,6%, электрической – на 4,9%, природного газа – на 2,1%. Ученые оценили разовый прирост, исходя из платы за выбросы углерода в размере 700 руб. за тонну CО2-эквивалента – примерно такой уровень «налога», с их точки зрения, может применяться в России после введения регулирования. При этом авторы расчетов специально оговариваются: тарифы на коммунальные услуги для населения могут, в принципе, существенно не измениться, поскольку государство регулирует ценообразование ЖКХ.