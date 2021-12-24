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В РАН спрогнозировали стоимость коммуналки после введения в России платы за выбросы

Тарифы для населения вряд ли вырастут, так как цены регулируются государством
Анастасия Бойко
Любой вариант платы за выбросы СО2 несет в себе риски роста цен / Максим Стулов / Ведомости

Введение платы за выбросы парниковых газов в России сильнее всего скажется на стоимости коммунальных услуг, следует из анализа Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН, «Ведомости» ознакомились с расчетами). Стоимость тепловой энергии может увеличиться на 15,6%, электрической – на 4,9%, природного газа – на 2,1%. Ученые оценили разовый прирост, исходя из платы за выбросы углерода в размере 700 руб. за тонну CО2-эквивалента – примерно такой уровень «налога», с их точки зрения, может применяться в России после введения регулирования. При этом авторы расчетов специально оговариваются: тарифы на коммунальные услуги для населения могут, в принципе, существенно не измениться, поскольку государство регулирует ценообразование ЖКХ.

Довольно существенно могут подорожать азотные удобрения – на 8,7%, цемент – на 6,3%, уголь – на 3,9%, сталь – на 3,7%. Эффект от платы за выбросы на цену бензина Аи-92 будет минимальным: в ИНП оценивают прирост в 0,4% (нефть подорожает на 0,3%).

Средневзвешенный прирост цен в экономике, по расчетам РАН, составит 0,8%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных