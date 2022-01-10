Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощи

Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощиМинфин представил список «нежелательных» юрисдикций для запрета на господдержку
Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России – так называемых «транзитных» юрисдикций, через которые капитал утекает из России. В этот список вошли Кипр и Мальта – в 2020 г. Минфин добился повышения налогов на дивиденды и проценты из России в эти страны. В перечне оказалась и Швейцария, с которой Минфин ведет переговоры об аналогичном повышении налогов. Гонконг и Сингапур, в отношении которых анонсированы такие же изменения, тоже фигурируют в списке.
Кроме того, к «транзитным» Минфин отнес Ирландию, Черногорию, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланку, остров Мадейра в Португалии, Ливан, Кюрасао, Королевство Тонга. Остальные юрисдикции из нового списка уже фигурировали в списке офшорных зон, который с 2007 г. ведет Минфин (в частности, Британские Виргинские острова, Багамы).