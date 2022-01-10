Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощи

Минфин представил список «нежелательных» юрисдикций для запрета на господдержку
Ольга Агеева
Кипр – одна из самых популярных юрисдикций для структурирования владения активами в России / Emily IRVING-SWIFT / AFP

Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России – так называемых «транзитных» юрисдикций, через которые капитал утекает из России. В этот список вошли Кипр и Мальта – в 2020 г. Минфин добился повышения налогов на дивиденды и проценты из России в эти страны. В перечне оказалась и Швейцария, с которой Минфин ведет переговоры об аналогичном повышении налогов. Гонконг и Сингапур, в отношении которых анонсированы такие же изменения, тоже фигурируют в списке.

Кроме того, к «транзитным» Минфин отнес Ирландию, Черногорию, штаты Вайоминг и Делавэр в США, Виргинские острова США, Шри-Ланку, остров Мадейра в Португалии, Ливан, Кюрасао, Королевство Тонга. Остальные юрисдикции из нового списка уже фигурировали в списке офшорных зон, который с 2007 г. ведет Минфин (в частности, Британские Виргинские острова, Багамы).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных