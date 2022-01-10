Бизнес с долей 25% и более у акционеров на Кипре лишат госпомощи

Минфин опубликовал проект перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в России – так называемых «транзитных» юрисдикций, через которые капитал утекает из России. В этот список вошли Кипр и Мальта – в 2020 г. Минфин добился повышения налогов на дивиденды и проценты из России в эти страны. В перечне оказалась и Швейцария, с которой Минфин ведет переговоры об аналогичном повышении налогов. Гонконг и Сингапур, в отношении которых анонсированы такие же изменения, тоже фигурируют в списке.