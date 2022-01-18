Как снижение ставок в Китае может повлиять на Россию

Эта мера введена на фоне ощутимого замедления китайского экономического роста. Согласно опубликованным в тот же день, 17 января, данным Государственного статистического бюро КНР, в IV квартале 2021 г. рост ВВП страны замедлился до 4% год к году – самый слабый рост со II квартала 2020 г. В III квартале 2021 г. рост ВВП составил 4,9%, что тогда также считалось рекордно низким показателем с начала пандемии. Для сравнения: во II квартале этот показатель равнялся 7,9%, а в I квартале прошлого года – рекордные 18,3%, что было вызвано бурным восстановлением экономики страны после жестких локдаунов первого года пандемии. В 2021 г. в целом ВВП КНР вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны «выше 6%». В 2020 г. ВВП Китая вырос на минимальные за 45 лет 2,3%.