Как снижение ставок в Китае может повлиять на Россию

Как снижение ставок в Китае может повлиять на РоссиюРазгон инфляции угрожает ростом цен на импортные товары из КНР
Народный банк (центробанк) Китая в понедельник, 17 января, впервые за два года – c апреля 2020 г. – понизил процентную ставку, сделав это вопреки ожиданиям рынка. Ставка по однолетним среднесрочным кредитам (MLF; их объем – 700 млрд юаней, или $110,19 млрд) была снижена на 10 базисных пунктов с 2,95 до 2,85%. Семидневная ставка обратного выкупа репо была снижена с 2,2 до 2,1%. До этого, 14 января, большинство аналитиков – 34 из 48 трейдеров, опрошенных агентством Reuters, – считали, что Народный банк сохранит ставки без изменений. Среди тех немногих, кто указывал, что регулятор КНР скорее снизит ставку перед китайским Новым годом, оказались аналитики Citigroup.
Эта мера введена на фоне ощутимого замедления китайского экономического роста. Согласно опубликованным в тот же день, 17 января, данным Государственного статистического бюро КНР, в IV квартале 2021 г. рост ВВП страны замедлился до 4% год к году – самый слабый рост со II квартала 2020 г. В III квартале 2021 г. рост ВВП составил 4,9%, что тогда также считалось рекордно низким показателем с начала пандемии. Для сравнения: во II квартале этот показатель равнялся 7,9%, а в I квартале прошлого года – рекордные 18,3%, что было вызвано бурным восстановлением экономики страны после жестких локдаунов первого года пандемии. В 2021 г. в целом ВВП КНР вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны «выше 6%». В 2020 г. ВВП Китая вырос на минимальные за 45 лет 2,3%.