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Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай

Потенциал роста экспорта может достигать 50 млн т в год при хорошем рынке
Василий Милькин
Рост зависимости китайской металлургии от нашего сырья не несет стратегических рисков для КНР / Андрей Гордеев / Ведомости

Россия ведет переговоры об увеличении поставок угля в Китай, заявил замминистра энергетики РФ Петр Бобылев 26 января в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Он не уточнил объем возможного увеличения поставок, но напомнил, что в 2021 г. Россия подписала меморандум об увеличении поставок угля в Индию на ближайшие 10 лет с 6 млн до 40 млн т в год. «Подобные переговоры идут с коллегами из Китая», – сказал Бобылев. Представитель Минэнерго не уточнил «Ведомостям», о каком объеме поставок в КНР может идти речь.

По словам Бобылева, общий экспорт российского угля в 2021 г. составил порядка 227 млн т, а добыча – 438–439 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных