Россия намерена резко увеличить поставки угля в Китай

Россия ведет переговоры об увеличении поставок угля в Китай, заявил замминистра энергетики РФ Петр Бобылев 26 января в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике. Он не уточнил объем возможного увеличения поставок, но напомнил, что в 2021 г. Россия подписала меморандум об увеличении поставок угля в Индию на ближайшие 10 лет с 6 млн до 40 млн т в год. «Подобные переговоры идут с коллегами из Китая», – сказал Бобылев. Представитель Минэнерго не уточнил «Ведомостям», о каком объеме поставок в КНР может идти речь.